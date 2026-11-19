كشف المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر محمد مراد عن تفاصيل اللقاء المنفرد بين حسام حسن ومحمد صلاح، قبل قرار الأخير بعدم المشاركة في مواجهة جنوب السودان.

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي السابق ل منتخب مصر تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع حسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة ب محمد صلاح قائد المنتخب، وذلك عقب مباراة أنجولا وقبل مغادرة نجم ليفربول معسكر المنتخب وعدم مشاركته في مواجهة جنوب السودان. أوضح مراد خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن عقد جلسة مع لاعبي المنتخب بعد عودتهم إلى مقر الإقامة وتناول العشاء حرص خلالها على رفع معنوياتهم ومطالبتهم بتجاوز نتيجة مباراة أنجولا والتركيز على المواجهة التالية.

شدد المنسق الإعلامي السابق على أن حسام حسن طلب من اللاعبين عدم الانشغال بما حدث أمام أنجولا والتركيز فقط في الاستعداد للمباراة المقبلة، موضحًا لهم أنه لن يسمح بتحميلهم مسؤولية أي أمور خارج إطار أدائهم داخل الملعب. وأشار إلى أن المدير الفني أكد أمام اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في لقاء جنوب السودان من أجل إسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية أي انتقادات أو ضغوط قد يتعرض لها المنتخب بسبب النتيجة السابقة.

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اللقاء المنفرد مع حسام حسن

تحدث محمد مراد عن اللقاء المنفرد الذي جمع حسام حسن بمحمد صلاح بعد حديث المدرب مع اللاعبين، موضحًا أن الثنائي ابتعد عن باقي أفراد الفريق وتبادلا الحديث لمدة تقارب أربع دقائق. وبعد انتهاء الحوار، توجه كل منهما إلى غرفته، دون أن يكشف مراد عن تفاصيل الكلمات التي دارت بين المدير الفني وقائد المنتخب خلال هذه الدقائق.

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رسالة صلاح قبل المغادرة

كشف مراد أن محمد صلاح تناول وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي، ثم جمع متعلقاته وغادر معسكر المنتخب، قبل أن يرسل رسالة إلى زملائه عبر فيها عن دعمه لهم. تضمنت رسالة قائد الفراعنة تمنياته بالتوفيق للاعبين وحثهم على بذل أقصى جهد والتركيز في مواجهة جنوب السودان، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

تأثير القرار على الجماهير

تسلط هذه التصريحات الضوء على الأجواء التي شهدها معسكر منتخب مصر عقب لقاء أنجولا، وطبيعة التواصل الذي جرى بين الجهاز الفني واللاعبين، وكذلك الحديث الذي دار بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل مغادرة الأخير المعسكر.