حسام حسن يدرس نقاط القوة والضعف لنيوزيلندا استعدادًا لمونديال 2026

كشف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن عن بدء دراسة نقاط القوة والضعف لدى منتخب نيوزيلندا قبل المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، سعيًا لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة.

بدأ حسام حسن ، المدير الفني ل منتخب مصر ، دراسة نقاط القوة والضعف لدى منتخب نيوزيلندا ، قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين في الرابعة من فجر يوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 ، بأمريكا وكندا والمكسيك.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع بلجيكا، وتعادل منتخب نيوزيلندا 2-2 مع إيران. وعلم موقع الوطن سبورت، أن حسام حسن، طالب من مساعديه وخاصة محلل الأداء تقديم بعض الفيديوهات الخاصة بمواجهة مباراة نيوزيلندا وإيران، وخاصة الأهداف الأربعة التي جاءت في اللقاء، فضلاً عن مشاهدة حسام حسن، للمباراة كاملة في ظل بدء دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنتخب النيوزيلندي.

يأمل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا، من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة، واحتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. وقد خضع منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية لحسام حسن لتدريبات في الصالة الرياضية وجلسات استشفاء للاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026





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كأس العالم 2026 منتخب مصر حسام حسن نيوزيلندا دور المجموعات

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