حسام حسن ينفي مفاوضات مع الأردن وأبوريدة يساند علي ماهر

حسام حسن ينفي اتصال الاتحاد الأردني به، بينما أكد هاني أبوريدة ثقته في علي ماهر ودعمه للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم.

نفى حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر أي مفاوضات أو اتصالات رسمية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن توليه تدريب النشامى. جاء هذا الإنكار صراحة وردًا على الأنباء المتداولة التي ربطت اسمه بالعودة إلى القيادة الفنية للفريق بعد انتهاء مشواره مع الفراعنة.

حسام حسن يؤكد عدم وجود تواصل مع الأردن

أكد العميد حسام حسن في تصريحات لصحيفة الرأي الأردنية أن الاتحاد الأردني لم يتواصل معه خلال الأيام الماضية لمناقشة إمكانية توليه تدريب المنتخب. نفى وجود أي مفاوضات فعلية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن ما تردد حول اقترابه من تدريب الفريق لا يستند إلى تواصل حقيقي أو عرض رسمي.

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أبوريدة يدعم علي ماهر ويثني على حسام حسن

عبر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، مؤكدًا مساندة مجلس الإدارة له. وجه أبوريدة الشكر لحسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني السابق تقديرًا للجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليهم المسؤولية.

صلاح يلتقي حمادة صدقي بمركز المنتخبات

التقى محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول بحمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي داخل مركز المنتخبات الوطنية. جاء اللقاء خلال تواجد نجم الفراعنة بالمركز، حيث حرص على مقابلة أحد أفراد الأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية في إطار الأجواء الراهنة.

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مشروع الناشئين والاحتكاك بالنجوم

أعرب هاني أبوريدة عن سعادته بحضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول. وأكد أن هذا المشهد يعكس الهدف الرئيسي لمشروع مركز المنتخبات الوطنية في توفير بيئة متكاملة تجمع المراحل السنية المختلفة.

تحديات علي ماهر وضيق الوقت

شدد أبوريدة على أن الجهاز الفني الجديد يواجه تحديًا كبيرًا بسبب ضيق الوقت، خاصة أن المنتخب لديه مباراتان خلال أقل من أسبوع. دعا رئيس الاتحاد المدير الفني الجديد والتعاون لتحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة تطوير أداء المنتخب الوطني في المرحلة القادمة.