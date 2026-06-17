تصريحات حسام حسن مدرب المنتخب المصري السابق حول انتهاء عقده مع اتحاد الكرة وتأكيده على جدارة المنتخب الوطني، إلى جانب إطلاق المصري اليوم منصتها الرقمية الجديدة "المصري في الخليج" لتقديم محتوى متكامل للمصريين في دول الخليج، وتحريك سفن النفط الإيرانية استعدادًا لزيادة الصادرات.

أعلن حسام حسن مدرب المنتخب المصري السابق أن عقده مع اتحاد الكرة انتهىAU حقيقة لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا في تصريحات نشرتها الصحف المصرية أن المنتخب الوطني ليس أقل من أي منتخب يشارك في كأس العالم .

جاء ذلك في trough أحدث تصريحاته بعد انتهاء فترته مع الاتحاد، حيث عبر عن فخرهبالفريق الوطني وقدرته على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين المصريين يمتلكون مهارات وإرادة تمكنهم من تحقيق نتائج ممتازة في أي بطولة. كما تحدث عن التحديات التي واجهها خلال فترة تدريبه،其中包括 قلة الإمكانيات مقارنة بمنتخبات أخرى، لكنه أكد أن العزيمة والروح القتالية يمكن أن تعوضان ذلك. وأضاف أن التطوير المستمر في.gameplay والتركيز على البناء طويل المدى هما السبيل لتحقيق النجاحات المستقبلية.

في سياق آخر، أطلقت مؤسسة المصري اليوم منصتها الرقمية الجديدة "المصري في الخليج"، التي تستهدف المصريين المقيمين في دول الخليج العربي، وتقدم محتوى متكاملًا يشمل الأخبار والخدمات والتحليلات لتلبية احتياجاتهم اليومية. تضم المنصة تسعة أقسام رئيسية cover أخبار المنطقة، الاقتصاد، التكنولوجيا، الشكاوى، الوظائف، المناسبات، الرياضة، الفن والثقافة، والمنوعات. ويمثل قسم الشكاوى أحد أبرز الملامح، حيث يتيح للمستخدمين عرض مشكلاتهم بشكل مباشر، مما يعزز دور الإعلام في خدمة المجتمع ويدعم الشفافية.

كما تولي المنصة اهتمامًا خاصًا بالملفات الاقتصادية والتكنولوجية التي تهم المصريين في الخليج، مثل أسعار العملات والتحويلات المالية وفرص الاستثمار والخدمات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير أوسع تتبعها المصري اليوم، تشمل تعزيز صحافة البيانات وتوسيع نطاق تدقيق المعلومات والاستثمار في إنتاج الفيديوهات القصيرة والبودكاست. من ناحية أخرى، أوردت وكالة بلومبرج أن سفن النفط الإيرانية بدأت تغير مواقعها في المياه الدولية استعدادًا لبيع النفط بعد رفع بعض العقوبات، مما قد يؤثر على أسواق النفط العالمية.

هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية إيران لزيادة صادراتها النفطية وتعزيز اقتصادها بعد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي





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