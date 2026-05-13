حسام حسن يكشف عن كواليس بدايته الكروية في الأهلي ونجومه التوأم: حلم الطيران الحربي كان يراودنا

حسام حسن، لاعب المنتخب المصري وكرة القدم السابق، كشف عن كواليس بدايته الكروية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفضل الأول في اكتشاف موهبته وشقيقه التوأم إبراهيم حسن يعود إلى عبد العزيز عبد الشافي، الذي لعب دورًا مهمًا في انضمامهما إلى صفوف القلعة الحمراء خلال مرحلة الاختبارات. كما كشف عن حلمه بعيدًا عن كرة القدم كان يتمثل في العمل كطيار حربي، وذكر بداياتهما المادية كانت بسيطة للغاية، مشيرًا إلى أن أول شهادة ادخار في البنك باسمهما كانت بقيمة 4 جنيهات فقط.

توأم: حلم الطيران الحربي كان يراودنا وفي جانب إنساني خلال الحوار، كشف حسام حسن أن حلمه بعيدًا عن كرة القدم كان يتمثل في العمل كطيار حربي، موضحًا أن شقيقه إبراهيم كان يشاركه نفس الطموح منذ الصغر، نظرًا لحبهما الشديد للطيران العسكري والانضباط الذي تتميز به تلك المهنة. وأضاف العميد أن بداياتهما المادية كانت بسيطة للغاية، مشيرًا إلى أن أول شهادة ادخار في البنك باسمهما كانت بقيمة 4 جنيهات فقط، وهو ما يعكس حجم المعاناة والبساطة التي عاشها التوام قبل الوصول إلى النجومية والشهرة في عالم كرة القدم





