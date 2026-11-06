حسام موافي يكشف سر الرزق ويؤكد أن الدنيا ليست مقياسا لرضا الله

الدكتور حسام موافي يوضح أن اتساع الرزق لا يدل على رضا الله، ويؤكد أن ضيق الحال ليس غضبا منه، داعيا للتزام الصلاة وعدم مقارنة أحوال الآخرين.

وجه الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة ، رسالة توعوية هامة إلى شاب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، استفسر فيها عن سبب تفاوت أحوال الناس رغم اختلاف درجات التزامهم الديني، حيث لاحظ أن بعض المذنبين يعيشون في سعة، بينما الملتزمون يعانون من ضيق المعيشة. وخلال مشاركته في برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد ، أوضح الدكتور حسام موافي أنه تأثر بشدة بهذه الرسالة، مشيرًا إلى أن صاحبها يشعر بالحيرة مما دفعه إلى التوقف عن الانتظام في الصلاة رغم إيمانه بربه.

الفرق بين الرزق الواسع ورضا الله

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، على تساؤل الشاب بالقول إن الإنسان ليس من حقه أن يحاسب الله على أقداره، أو أن يربط بشكل مباشر بين سعة الرزق ورضا الخالق، مشددًا على أن ما يراه المرء من أحوال الآخرين في الدنيا لا يعني بالضرورة رضا الله عنهم. وأضاف الدكتور حسام موافي أن الرزق الواسع ليس دليلًا قاطعًا على رضا الله، وكذلك فإن ضيق المعيشة لا يعني غضب الله، مشيرًا إلى أن الدنيا ليست مقياسًا صحيحًا للحكم على مكانة الإنسان عند الله، بل هي دار ابتلاء واختبار وليست دار جزاء نهائي.

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خطر مقارنة أحوال الناس بالغير

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، على ضرورة التمسك بالصلاة وعدم تركها أبدًا بسبب مقارنة أحوال الآخرين، لافتًا إلى أن الحياة الدنيا فانية ومؤقتة، بينما الآخرة هي الحياة الأبدية الوحيدة التي تستحق الاهتمام. لذلك أكد الدكتور حسام موافي أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأمور من هذا المنطق العميق، وألا يجعل ظروف الآخرين أو نجاحهم الظاهري سببًا في الابتعاد عن العبادة أو الإحساس بالظلم، موضحًا أن هذا التفكير ينقصه البعد الروحي والديني الصحيح.

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الاستمرار في العبادة رغم الظواهر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، على أهمية الثبات على الإيمان والعبادة رغم ما قد يراه الشخص من تفاوت في الأقدار، مشيرًا إلى أن الحيرة التي شعر بها الشاب كانت نتيجة التركيز على الجانب المادي المؤقت فقط. ودعا الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، المتابعين إلى تجنب الوقوع في هذا الخطأ الفكري، مؤكدًا أن الثبات على الصلاة هو السبيل الوحيد للحفاظ على الهداية النفسية والروحية، بعيدًا عن المقارنات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإحباط.