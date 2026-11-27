النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن غياب بيانات النقاط السوداء ووفيات حوادث الطرق رغم الإنفاق الضخم.

تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة رسمي إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهاً إليه نحو رئيس مجلس الوزراء و وزير النقل ، للمطالبة بإعادة تقييم الشفافية المتعلقة بسلامة البنية التحتية للطرق في مصر. جاء هذا الإجراء الرسمى استجابة لغياب البيانات المعلنة رسمياً حول النقاط السوداء والمناطق ذات الخطورة العالية على شبكة الطرق المصرية، وعدم إتاحة نتائج المراجعات الفنية للسلامة المرورية الخاصة بالطرق والكباري والمحاور الجديدة.

الفجوة بين الإنفاق الحكومي وبيانات الوفيات

استند طلب النائب حسام حسن في موقفه القانوني والسياسي إلى الأرقام المالية الضخمة التي أعلنتها الحكومة المصرية، والبالغ نحو 530 مليار جنيه مصري، والتي تم إنفاقها على مشروعات تطوير شبكة الطرق والكباري منذ عام 2014. وفي المقابل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الصادرة في يونيو 2026، عن وفاة 5829 مواطنًا نتيجة حوادث الطرق خلال عام 2025، مما يبرز تناقضاً صارخاً بين حجم الاستثمار والنتائج البشرية المتحققة على الأرض.

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وأشار النائب إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية التي قدرت عدد وفيات حوادث الطرق في مصر بنحو 10263 حالة خلال عام 2021، وهي أرقام تعادل تقريباً ضعف العدد المسجل رسمياً والذي بلغ 7101 حالة في العام نفسه. ويعتبر النائب حسام حسن أن هذه الفجوة الكبيرة بين البيانات الدولية والتقديرات الرسمية تستدعي ضرورة تدخل حاد لزيادة الشفافية والإفصاح الكامل عن مؤشرات السلامة المرورية لضمان موثوقية الإحصاءات الوطنية.

نقص التصنيف التفصيلي لأسباب الحوادث

لفت طلب الإحاطة الصادر من النائب حسام حسن إلى ضعف المنهجية الإحصائية الحالية، حيث لا تقدم النشرات الرسمية الأخيرة أي تصنيف دقيق للحوادث بناءً على نوع الطريق أو المنطقة الجغرافية. كما تفتقر هذه التقارير إلى تفاصيل كافية بشأن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث، وأعداد الحوادث المسجلة على النقاط الخطرة المحددة التي تحتاج إلى تدخلات هندسية عاجلة ومنعطفات حرجة تتطلب مراجعة تقنية فورية.

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ووفقاً للنائب، فإن غمان هذه البيانات يحول دون قدرة وزارة النقل أو الجهات الرقابية على تحديد أولويات التدخل الهندسي بدقة، مما يؤدي إلى استمرار المخاطر على المواطنين رغم ضخ مبالغ طائلة في قطاع البنية التحتية. وتطالب المطالبة الصريحة بتحليل نوعي وكمي للأعطال النظامية في الشبكات الطرقية لضمان معالجة أسباب الحوادث وليس فقط علاج آثارها.

تفاصيل حوافس مميتة تكرر نفسها على الطرق

استشهد النائب حسام حسن في طلب الإحاطة بعدد من الحوادث الجماعية الخطيرة التي شهدتها الطرق الرئيسية خلال الفترة الماضية، مؤكدة على خطورة التهاون في متابعة سلامة البنى التحتية. من بين هذه الحوادث، كانت حوادث الطريق الدائري الإقليمي التي وقعت في شهري يونيو ويوليو 2025، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصًا في إحدى الحوادث و9 آخرين في حادث آخر، مما يعكس تكرار الكوارث في نفس المواقع.

كما شمل الاستشهاد حادث المحور الثالث 30 يونيو الذي وقع في فبراير 2026 وأسفر عن مقتل 18 مواطنًا، بالإضافة إلى حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، مساء 25 نوفمبر 2026. وقد أدى هذا الحادث المأساوي إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية وامتداد الحريق لمركبات مجاورة، وفقاً لإعلان وزارة الصحة، إلى وقوع 31 وفاة و26 مصابًا، مما يبرر اشتراطات المراجعة الأمنية المشددة.

المطالب الرقمية لشفافية الاستثمار في الطرق

أكد النائب حسام حسن أن حجم الإنفاق المعلن والمقدر بمئات المليارات على شبكة الطرق يستوجب إتاحة بيانات واضحة وشفافة تسمح بتقييم العائد الفعلي لتلك الاستثمارات الهائلة على سلامة المواطنين. وشدد على أن معيار النجاح الحقيقي لمشروعات الطرق لا يقتصر فقط على عدد الكيلومترات التي تم رصفها أو عدد الكباري التي جرى تنفيذها، بل يمتد بشكل جوهري إلى مدى مساهمة هذه البنى التحتية في خفض معدلات الحوادث والوفيات البشرية.

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وطالب النائب الحكومة بالكشف الفوري عن إجمالي عدد النقاط السوداء التي جرى حصرها على شبكة الطرق الوطنية، وعدد النقاط التي تمت معالجتها فعليًا، مع بيان التكلفة المالية الدقيقة لهذه الأعمال التصحيحية. كما شدد على ضرورة إعلان نتائج المراجعات الفنية للسلامة المرورية التي أُجريت على الطرق والكباري والمحاور الجديدة، وما انتهت إليه من توصيات هندسية، ونسب تنفيذها الفعلية في الميدان لضمان سلامة الأرواح.