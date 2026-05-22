حسام حسن: حمزة عبد الكريم سيتواصل مع منتخب مصر بعد المباراة النهائية

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارًا عاجلًا بشأن موعد انضمام حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة الإسباني، إلى معسكر الفراعنة المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وقيادته الفريق الكتالوني إلى نهائي بطولة كأس إسبانيا للأبطال، عقب الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد في نصف النهائي، وهي المباراة التي شهدت تسجيل اللاعب المصري هدفًا مميزًا. إلى معسكر المنتخب، من أجل خوض مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال للشباب، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في كلاسيكو مرتقب.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للمنتخب يرى أن مشاركة اللاعب في النهائي وتمثيله برشلونة في مباراة بحجم الكلاسيكو ستكون دفعة معنوية كبيرة له قبل الانضمام إلى منتخب مصر، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مؤخرًا مع الفريق الكتالوني. وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يعتبر استمرار تألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة فرصة مهمة لتعزيز حظوظه في التواجد بشكل دائم داخل النادي الإسباني، وهو ما يصب في مصلحة منتخب مصر على المدى الطويل.

وشدد المصدر على أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، يتواصل بشكل مستمر مع إدارة برشلونة للتنسيق بشأن سفر اللاعب عقب المباراة النهائية مباشرة إلى القاهرة، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر المنتخب، وسط حالة من التعاون الكامل بين جميع الأطراف لدعم اللاعب الشاب. ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب، في تمام الساعة 12:30 ظهر الأحد المقبل، في مواجهة قد تشهد تتويج حمزة عبد الكريم بأول ألقابه مع الفريق الإسباني.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد فقط قبل انطلاق البطولة





