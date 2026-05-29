حسمت وزارة التربية قرارها بشأن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في مصر . وسيتم توزيع درجات المواد الأساسية على أساس 80 درجة للغة العربية والخط العربي و 60 درجة للغة الإنجليزية و 40 درجة للدراسات الاجتماعية و 60 درجة للرياضيات و 40 درجة للعلوم . وسيتم احتساب درجة الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول و اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني .

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في الأسبوع الأول من يونيو حسب الجداول المعلنة في كل محافظة في مصر . ومن جانبها حسمت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مؤكدة ما يلي : امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ..

درجات المواد الأساسية - اللغة العربية والخط العربي : 80 درجة - اللغة الإنجليزية : 60 درجة - الدراسات الاجتماعية : 40 درجة - الرياضيات : 60 درجة - العلوم : 40 درجة - المجموع الكلي : 280 درجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع - التربية الدينية: 40 درجة - التربية الفنية : 20 درجة - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : 20 درجة ويتم احتساب درجة الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة الأصلية 5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟

إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم .. وصدى البلد ينشر الجداولامتحانات الشهادة الإعدادية 2026وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 حسمت وزارة التربية قرارها بشأن توزيع درجات امتحانا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سوبارو تستعد لإطلاق SUV كهربائية بقوة 338 حصانًا ومدى 300 ميلسوبارو أونتشارتد 2026 تدخل خط الإنتاج الرياضي بمفهوم كهربائي ثوري

Read more »

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026ارتفعت أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب...

Read more »

بتراجع 3.7%.. 184 إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2026تراجعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي، خلال شهر يناير 2026 بانخفاض 3.7%

Read more »

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن (رقم الجلوس - مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

Read more »

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 470.5 ريالتراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، أول

Read more »

حركة متباينة بالسلع الغذائية .. الأرز 34.85 جنيه والعدس 68.83 جنيهشهدت أسعار السلع الغذائية في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثانى أيام

Read more »