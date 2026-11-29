حسم المنتخب المصري لقب البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي في العلمين بحصد 8 ذهبيات، وسط تأكيد رئيس الاتحاد على خطة تطوير اللعبة ودعم الأبطال.

حسم المنتخب المصري لنظيرته من الدول الأفريقية لقب النسخة الرابعة من بطولة أفريقيا للتجديف الشاطئي، التي استضافتها شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين ، ليحقق إنجازاً تاريخياً يجمع بين الصدارة والأرقام القياسية. وقد نجح الفريق القومي في حصد الميدالية الذهبية الثامنة ضمن حصيلة إجمالية بلغت 10 ميداليات متنوعة، مما يؤكد التفوق المصري الواضح في هذا التخصص الرياضي.

تفاصيل حسم اللقب وإحصائيات الميداليات

واصل المنتخب المصري عروضه القوية خلال منافسات البطولة التي أقيمت يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، والمشاركة في نسختها الحالية 13 دولة أفريقية من مختلف القارات. وقد تمكن فراعنة التجديف من حصد 8 ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى ميدالية فضية واحدة وميدالية برونزية واحدة، مما ضمن لهم الفوز بلقب البطولة العامة بوضوح تام.

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جاء هذا الانجاز كإثبات إضافي لقوة المنظومة الرياضية المصرية وقدرتها على إنتاج أبطال في مختلف الفئات العمرية، حيث لم يكتفِ الفريق بالتتويج باللقب العام، بل سيطر على الجوانب الفنية والتنظيمية للمنافسات طوال اليومين المحددين للبطولة، ليضع اسم مصر في صدارة الترتيب النهائي بشكل لا لبس فيه.

رئيس الاتحاد يؤكد خطة التطوير المستمر

أعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته البالغة بالإنجاز الذي تحققه الكتيبة الوطنية، مشيداً بالعمل الجبار الذي يقوم به الاتحاد خلال الفترة الماضية. وأكد أن حسم اللقب الأفريقي وحصدهم لـ10 ميداليات يعكس بوضوح حجم العمل المبذول من قبل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات لتحقيق هذا التميز.

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شدد القماطي على أن استضافة مصر للبطولة على شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين تمثل إضافة استراتيجية مهمة لرياضة التجديف الشاطئي على المستوى المحلي والقاري. وأشار إلى أن هذا الحدث يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الأفريقية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون، والروح القتالية العالية التي اتسمت بها منافساتهم.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن الفوز باللقب الأفريقي وسط مشاركة قوية من 13 دولة يؤكد امتلاك مصر لقاعدة مميزة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية. مؤكداً أن الاتحاد يواصل العمل وفق خطة استراتيجية تستهدف تطوير اللعبة بشكل مستمر، وتوفير أفضل الظروف الممكنة أمام اللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

توزيع الميداليات الذهبية والمراكز الأولى

حقق المنتخب المصري 5 ميداليات ذهبية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة، حيث توج الثنائي علي علاء ومحمد عبد الخالق، مع الزوجي غادة ندا وإبراهيم عبد اللطيف ونور الهدى بالمركز الأول في سباق رباعي العمومي المختلط. كما فاز الثنائي عمر عبد الشافي ومريم عوض الله بذهبية سباق الزوجي المختلط، مما كان له دور كبير في صياغة النتائج النهائية.

في فئة الناشئين، توج ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف بذهبية زوجي الناشئين، ليثبتا جدارتهما الفنية في هذا السن المبكر. كما حصد الثنائي عالية عطيتو وريماس أسامة ذهبية زوجي السيدات تحت 23 سنة، فيما توج عمر القماطي وعمر حسام بذهبية زوجي الرجال تحت 23 سنة، مما يعكس عمق قاعدة اللاعبين المصريين.

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أما في الجوانب الأخرى من المنافسة، فقد حصدت ريماس أسامة ويمنى مصطفى الميدالية الفضية في زوجي الناشئات تحت 19 سنة، بينما فازت حبيبة عطيتو وسلمى بدور بالميدالية البرونزية في زوجي العمومي. ويأتي حسم المنتخب المصري لقب البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي ليؤكد استمرار النجاحات المصرية في اللعبة، ويعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف بمختلف فئاتها.