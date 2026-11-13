حسم عبدالرحمن طارق جدل صلاح وحسام حسن قبل مواجهة مصر ومالاوي

إعلامي مصر ينفى تدخل محمد صلاح في رحيل حسام حسن، بينما تستعد الفراعنة لمواجهة مالاوي في التصفيات الأفريقية 2027 يوم 13 نوفمبر 2026.

أكد الإعلامي عبد الرحمن طارق ، من خلال برنامجه "ستاد مصر مودرن"، إنكاراً قاطعاً لتدخل اللاعب محمد صلاح في قرار استغناء اتحاد الكرة المصري عن المدرب حسام حسن. وقد جاء هذا التصريح رداً على التكهنات المتداولة حول علاقة قائد المنتخب بالمدير الفني السابق، مؤكداً أن المصدر المسؤول داخل الاتحاد نفى تماماً أي دور له في هذا الملف الفني.

تفاصيل نفي تدخل صلاح في قرار حسام حسن

كشف عبد الرحمن طارق عن معلومات دقيقة نقلها عن مصدر رفيع المستوى داخل اتحاد الكرة، مؤكداً أن المدرب حسام حسن لم يغادر منصبه بسبب خلافات شخصية مع محمد صلاح. وأوضح المصدر أن قرار الاستغناء عن حسن جاء لأسباب إدارية وفنية غير مرتبطة بأي ضغوط خارجية أو تدخل من أي لاعب في الفريق الأول.

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وأشار المتحدث إلى أن الشائعات التي تداولتها بعض المنصات حول صراع بين نجم ليفربول والهاز الفني السابق هي مجرد تكهنات لا تمت للواقع بصلة. وأكد المصدر أن العلاقة بين اللاعب والإدارة كانت دائماً محترمة، وأن قرار الرحيل تم اتخاذه بناءً على تقييمات فنية داخلية دون أي تدخل شخصي من صلاح.

تأتي هذه التصريحات لتدحض بشكل رسمي ما تردد في الأوساط الرياضية والميدان الصحفي من أن محمد صلاح كان له رأي أو تأثير في إنهاء تجربة حسام حسن مع المنتخب الوطني. وشدد المصدر على أن القرارات الفنية والإدارية تتم بمسؤولية كاملة من قبل الجهاز الإداري والتدريبی دون تأثر بعوامل خارجية.

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التركيز يتحول لمواجهة مالاوي في التصفيات

بعد طمأنة الرأي العام بشأن الملف الفني السابق، تتركز الآن الأنظار على استعدادات المنتخب المصري لمواجهة منتخب مالاوي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027. يدخل الفراعنة هذه المواجهة بقيادة المدير الفني علي ماهر، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في الصدارة.

يستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة بين المنتخبين، والتي ستقام اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بجمهور كبير ومتابعين يترقبون أداء الفريق في هذا الموعد الهام.

ويحمل المنتخب المصري في هذه الجولة وزن الرصيد التراكمي الذي بدأه بالتعادل مع أنغولا، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على جنوب السودان بخماسية نظيفة. هذا الفوز رفع رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط، مما وضعهم في صدارة المجموعة بالتساوي مع المنتخب الأنجولي من حيث النقاط.

تحليل المركز الحالي للمجموعة وآفاق التأهل

تتصدر مصر و أنغولا المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط. يخوض المالاويون اللقاء برغبة كبيرة في حصد نقاط تعزز فرصهم في المنافسة على أحد مقاعد التأهل المباشر أو المراكز المتقدمة.

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يعتبر هذا اللقاء حاسماً للمالاويين لتحسين ترتيبهم، بينما يسعى المصريون لترسيخ صدارتهم والابتعاد عن المنافسين في ظل تقارب النقاط بين الفرق المشاركة. توفر شبكة قنوات beIN Sports تغطية شاملة لهذه المباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في ختام حديثه، أكد عبد الرحمن طارق أن الاتحاد يضع نصب عينيه تحقيق النجاح في التصفيات، وأن الملف الفني مغلق نهائياً ولا يوجد أي جدل آخر حول رحيل حسام حسن أو علاقته بأي لاعب في الفريق.