تأهل 27 منتخبا رسميا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في قطر، بينما ودعت 8 منتخبات المنافسة، فيما تتبقى 5 مقاعد لفرزها الجمعة.

أكدت نتائج اليوم الثاني من الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات حسم تأهل 27 منتخبا رسميا إلى المرحلة التالية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حالياً في قطر. وقد ضمت قائمة الدول المتأهلة هذه المنتخبات القوية التي أثبتت تفوقها خلال مباريات المجموعة، مما يعني انتقالها مباشرة إلى منافسات دور الـ32 في البطولة.

قائمة المتأهلين رسميا إلى دور الـ32

يشكل صعود هذه المنتخبات مرحلة مهمة في المسار التهنوي للبطولة، حيث تضمن لها هذه المكانة استكمال الرحلة نحو النهائيات. جاءت هذه النتائج بعد مباريات حاسمة شهدتها الملاعب القطرية، حيث نافست الفرق على المراكز الأولى للتأهل المباشر وتجنب خروج المبكر.

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وتضم القائمة الرسمية للفرق الناجحة منتخبات عربية وأfricanية وأوروبية وأمريكيا وآسياوية، مما يعكس التنوع الكبير في القوة الرياضية خلال هذه الدورة. وتوجد هذه الفرق الآن في موقع أفضل للبحث عن المراكز المتقدمة في الجدول العام للبطولة.

المنتخبات التي ودعت المنافسة

في المقابل، انتهت أحلام عدد من المنتخبات في هذا الدور، حيث وُضعت أسماء ثمانية فرق رسميا في خانة المغادرين للبطولة. هذه المنتخبات لم تستطع تحقيق النتائج المطلوبة للانتقال للمرحلة التالية، مما أنهى مشاركتها في النسخة الحالية من المسابقة الدولية.

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ومن بين المنتخبات التي ودعت البطولة رسميا بنما والدنمارك، وكذلك فيجي وكاليدونيا الجديدة. كما تضمنت القائمة التي خرجت من المنافسة جامايكا وهايتي وفيتنام ونيوزيلندا وكوبا، لتغلق بذلك صفحاتها في هذه النسخة.

التفاصيل الفنية ودور المجموعات

تستضيف دولة قطر النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لعام 2026، خلال الفترة الزمنية المحددة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر. وتشارك في هذه البطولة 48 منتخباً موزعة بشكل عادل على 12 مجموعة مختلفة، بحيث يحتوي كل مصاف على أربعة منتخبات.

من بين هذه المجموعات، تأتي المجموعة الأولى التي تضم كلًا من قطر المستضيف، وبنما، ومصر، واليونان. كما توجد منتخبات أخرى في تشكيلات مختلفة مثل المجموعة العاشنة التي تجمع بين جمهورية الدومينيكان، والجبل الأسود، وتشيلي، والجزائر، مما يوضح توزيع القوى في المسابقة.

المتبقي والجدول الزمني المقبل

لا يزال هناك 5 مقاعد غير موزعة ضمن فرق دور الـ32، وسيتم حسم هذه الأماكن النهائية خلال مباريات غد الجمعة. ستستمر هذه المباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لتحديد الهويات النهائية للفرق التي ستكمل المسير.

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هذه الخطوة النهائية ستغلق باب التوقعات حول تشكيلات الدور القادم، وتترك المجال فقط للتركيز على مباريات الأدوار الإقصائية. سيكون على المنتخبات المتبقية تقديم أقصى ما لديهم في مباراتهم الأخيرة لضمان مقعد في القائمة النهائية.