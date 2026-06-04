حسناً هذه إحدي أبرز اللقاءات التي عقدت في محافظة الغربية، حيث استقبل الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المواطنين بمختلف الدوائر.

حسناً هذه إحدي أبرز اللقاءات التي عقدت في محافظة الغربية ، حيث استقبل ال دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بحضور ال لواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه ال مواطن ين بمختلف الدوائر، تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى ال خدمات المقدمة لل مواطن ين.

ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في مقدمتها تطوير المنظومة التعليمية، واستكمال مشروعات الرصف وتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، إلى جانب متابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإسكان والزراعة والري والتضامن الاجتماعي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء المحافظة. وتناول متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجهود دعم القرى المنتجة وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، مع استعراض عدد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها.

وذكر محافظ الغربية أن اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تمثل إحدى الآليات المهمة لرصد احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على الاستماع لكافة المقترحات والرؤى التي تسهم في تطوير مستوى الخدمات وتسريع معدلات الإنجاز في المشروعات المختلفة، مضيفًا أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام كل ما يحقق مصلحة المواطن ويعزز جهود التنمية الشاملة





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