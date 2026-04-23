حسن شحاتة يكشف تفاصيل أزمة ميدو في أمم أفريقيا 2006

مدرب المنتخب المصري السابق، حسن شحاتة، يروي تفاصيل الخلاف الشهير مع أحمد حسام ميدو خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، ويكشف أسباب الاستبدال ورفض الاعتذار.

كشف حسن شحاتة ، المدرب الأسطوري للمنتخب المصري ل كرة القدم ، تفاصيل جديدة ومثيرة حول الخلاف الشهير الذي نشب بينه وبين اللاعب أحمد حسام ميدو خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر عام 2006.

وتعود جذور هذه القصة إلى مباراة نصف النهائي الحاسمة أمام منتخب السنغال، حيث اتخذ شحاتة قرارًا مفاجئًا باستبدال ميدو في الدقائق الأخيرة من المباراة وإشراك عمرو زكي بدلًا منه. هذا القرار لم يرق لميدو، وأدى إلى مشادة كلامية حادة بين اللاعب والمدرب مباشرة بعد الاستبدال. المباراة انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1، وكان لعمرو زكي دور البطولة بتسجيل هدف الفوز برأسية ذهبية فور دخوله الملعب، مما زاد من حدة الجدل حول قرار شحاتة.

في تصريحات تلفزيونية حديثة، أوضح حسن شحاتة دوافعه وراء هذا الاستبدال، مؤكدًا أنه كان يهدف إلى إضفاء المزيد من الديناميكية والفاعلية على الخط الأمامي للمنتخب. وأشار إلى أن رد فعل ميدو كان طبيعيًا في سياق المنافسة الشديدة والضغط النفسي الذي يصاحب البطولات الكبرى، وأنه لم يكن هناك أي شيء غير متوقع أو خارج عن المألوف. وأضاف شحاتة أنه لم يكن على علم بإصابة ميدو قبل المباراة، وأن اللاعب أخفى هذا الأمر عن الجهاز الفني للمنتخب.

وعندما قدم ميدو اعتذاره في اليوم التالي، رفض شحاتة قبول الاعتذار، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمبدأ يتعلق بانضباط اللاعبين واحترام قرارات المدرب. وأكد شحاتة أن الخلاف انتهى في غضون 24 ساعة، وأن الهدف الأساسي كان مصلحة المنتخب وتقديم أفضل أداء في البطولة. على الرغم من انتهاء الخلاف بشكل سريع، إلا أن ميدو تم استبعاده من معسكر المنتخب لاحقًا، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وبين المدرب.

ولم يمنع هذا الاستبعاد المنتخب المصري من مواصلة مشواره الناجح في البطولة، حيث توج باللقب بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بركلات الترجيح. هذه البطولة كانت بمثابة تتويج لمسيرة شحاتة التدريبية مع المنتخب المصري، وأصبحت علامة فارقة في تاريخ كرة القدم المصرية. وتظل قصة خلاف شحاتة وميدو واحدة من أبرز الحكايات التي تذكر في سياق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وتثير دائمًا نقاشات وجدلًا بين محبي كرة القدم المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة لم تؤثر على العلاقة بين شحاتة وميدو بشكل دائم، حيث تبادلا الاحترام والتقدير في المناسبات اللاحقة. وتعتبر هذه القصة مثالًا على كيفية التعامل مع الخلافات في عالم كرة القدم، وأهمية الحفاظ على الروح الرياضية والتركيز على الهدف الأسمى وهو تحقيق الفوز للمنتخب





