حسن رداد، وزير العمل، يزور 3 محافظات للصعيد لمتابعة ملفات التدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل

وزير العمل يزور ثلاث محافظات للصعيد، ويشمل هذا الإجراء التطوير التدريبي للمواطنين، تحسين situace العمل، تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير خطط التدريب المهني، وتسليم عقود عمل وتدريب مهني ودمج الإعاقة.

يجرى حسن رداد ، وزير العمل ، غدًا السبت الموافق 16 مايو 2026، جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد ، تشمل محافظات أسوان والأقصر وقنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج ، ومتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل، ونشر مبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية العمال ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة.

وتتضمن الجولة عددًا من الفعاليات والزيارات الميدانية، ويستهل وزير العمل زيارته بمحافظة أسوان بتفقد عدد من المنشآت الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها شركة السبائك الحديدية وشركة كيما أسوان، لمتابعةوالصحة المهنية، وجهود تطوير بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب لقاء ممثلي الإدارة والعمال، والتأكيد على أهمية الصناعة الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة





