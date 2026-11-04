حسن الشافعي ومحمد حماقي يطرحان أغنية ملعون مع فيديو كليب جديد

طرح المؤلف حسن الشافعي أغنية ملعون بمشاركة محمد حماقي، ممزوجة بين البوب والأفرو هاوس، وتتوفر الآن عبر المنصات الموسيقية مع فيديو كليب.

طرح المؤلف والمنتج الموسيقي حسن الشافعي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ملعون"، بمشاركة النجم محمد حماقي. جاء الإطلاق بالتزامن مع نشر ال فيديو كليب الخاص بالأغنية عبر مختلف المنصات الموسيقية، في خطوة تجمع الثنائي في عمل جديد.

يأتي العمل ضمن تعاون فني يعيد إحياء الشراكة بين حسن الشافعي ومحمد حماقي، ويستند إلى تاريخ طويل من النجاحات المشتركة. ويقدم العمل صيغة موسيقية تحمل طابعا متجددا يناسب الأسلوب الفني المعروف لدى حماقي.

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تفاصيل أغنية ملعون والقالب الموسيقي الجديد

تعتمد أغنية ملعون على قالب موسيقي يمزج بين البوب والأفرو هاوس، وهو مزيج يهدف إلى تقديم إيقاع حديث يتناسب مع البصمة الفنية لمحمد حماقي. ويعرف حماقي بتجربته الواسعة في تجديد أسلوبه الغنائي من عمل إلى آخر.

تم تصوير الفيديو كليب داخل عالم خيالي يعكس الحالة الدرامية التي تحملها كلمات الأغنية. وبذلك يكمل الصورة البصرية الإحساس الذي يقدمه اللحن، ويمنح المستمع تجربة تتجاوز الاستماع إلى الصوت فقط.

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دور الشركاء في كتابة وتلحين العمل

كتب كلمات الأغنية الشاعر مصطفى حدوتة، بينما تولى التلحين كل من حسن الشافعي ومعتز عمارة. ويوضح هذا التوزيع أن العمل خرج من فريق متعدد الأدوار، يجمع بين كتابة الكلمات وصياغة الألحان.

يعيد هذا التعاون إحياء الشراكة الفنية بين حسن الشافعي ومحمد حماقي، التي بدأت عام 2012 من خلال ألبوم "من قلبي بغني". وتضمن الألبوم أغنيتي "ده لولاك" و"إنت بتعند معايا"، واللتين حققتا نجاحا كبيرا وتفاعلا واسعا من الجمهور.

تمثل هذه الخلفية دليلا على استمرار العلاقة الفنية بين الطرفين عبر سنوات، إذ يستعيد العمل الجديد روح تلك المرحلة مع الحفاظ على تقديم أسلوب موسيقي مختلف. ويقدم الثنائي بذلك عملا يربط بين الذاكرة الفنية للجمهور وتجربة إنتاجية حديثة.

أثر التعاون على الجمهور والمنصات الموسيقية

أصبحت أغنية ملعون متاحة للجمهور عبر المنصات الموسيقية المختلفة بالتزامن مع إطلاق الفيديو كليب، ما يتيح للمستمعين الوصول إليها في الوقت نفسه. ويساعد هذا الإطلاق المتزامن على جمع الصوت والصورة في تجربة واحدة للمتابعين.

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يتوقع أن يتابع الجمهور تفاعل الأغنية مع الإيقاع الجديد، خاصة أن تعاون حسن الشافعي ومحمد حماقي سبق أن حقق نجاحات واسعة. ويبقى معيار الحكم على العمل هو مدى استقبال المستمعين لمزيج البوب والأفرو هاوس ولطريقة تنفيذ الفيديو كليب.