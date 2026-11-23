افتتح الدكتور حسين عيسى منتدى الحماية الاجتماعية في مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، مؤكدا أن دعم الحرف اليدوية ركيزة للتمكين الاقتصادي والتحول نحو الاعتماد على الذات.

شارك الدكتور حسين عيسى ، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026 ، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وعقد المنتدى في العاصمة الجديدة تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي الدول المشاركة وخبراء المنظمات الدولية.

تفقد نائب الوزراء معرض الحرف اليدوية"ديارنا"

بعد الجلسة الافتتاحية، قام الدكتور حسين عيسى بجولة تفقدية في معرض"ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية المقام على هامش المنتدى.رافقه في هذه الجولة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

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دعم الحرف ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم الحرف اليدوية والتراثية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل. ورجع ذلك إلى ما توفره هذه الحرف من فرص عمل مستدامة، وتحقيقها للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دورها الفعال في صون الهوية الثقافية وتعزيز الصناعات الإبداعية محليًا.

التحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي

شدد الدكتور حسين عيسى على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا للانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم التمكين الاقتصادي، بما يضمن للمواطن دخلًا كريمًا وقدرة على الاعتماد على الذات. وأشار إلى أهمية الربط بين المنتجات الحرفية والأسواق المحلية والخارجية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق، وتيسير نفاذ أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة إلى التمويل والخدمات الداعمة.

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إتاحة الفرص للنساء والشباب في الحرف التراثية

تفقد نائب رئيس الوزراء أجنحة المعرض المختلفة، واطّلع على المنتجات الحرفية والتراثية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري وتنوعه، والتي تبرز مهارة الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة. وقد أشارت الجولة إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة والشباب، من خلال دمجهم في سلاسل القيمة الإنتاجية والتسويقية.

تجارب الحرفيين والتسويق في ظل المنتدى الدولي

تحدث الدكتور حسين عيسى مع عدد من العارضين والحرفيين، واستمع إلى تجاربهم في التصنيع والتسويق، معمّنًا ما يبذلونه من جهد في الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها. وجاءت هذه المبادرات بما يتسق مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على دور منتدى الحماية الاجتماعية 2026 في مصر في تبادل الخبرات الرائدة عالميًا.