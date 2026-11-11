حسين لبيب يعلن عدم ترشح الزمالك للانتخابات مجلس الإدارة القادمة

رئيس نادي الزمالك يختار الاستمرار في مهامه حتى نهاية فترة المجلس، فيما تسارع نادي الأهلي لملء فريقه بالصفقات الجديدة.

في اجتماع حيفٌي جمع عددًا من نجوم القلعة البيضاء السابقين، أعلن حسين لبيب ، رئيس نادي الزمالك ، أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة، مع التأكيد على استمراره في خدمة النادي حتى نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي.

مستقبل مجلس الإدارة ومبادئ الاستمرارية

يؤكد لبيب أن أولوية النادي هي الحفاظ على مكانته التاريخية والقيمة التسويقية التي لا تقاس فقط بالأرقام المالية، إنما أيضًا بالسيطرة على الحقوق التسويقية والمستقبل الرياضي؛ ويشدد على أن أي تحول إداري يجب أن يُجرى في إطار استقرار النادي وتوافقه مع مصالحه الطويلة الأجل.

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مطالب اللاعبين وصفقات الأهلي المتوقعة

أثناء النقاش، تناول اللاعب محمد صلاح طلبات اللاعبين الأجانب لإصدار مبادلات مالية، وذكر أن عدم صرف الرواتب لمدة شهرين يتيح لهم حق التقدم بشكاوى قانونية. في الوقت نفسه، سجل نادي الأهلي إجراءات سريعة لملء فريقه، مع جولة بحثية لتسويق لاعبين أجانب وإعادة ترتيب مراكز الفريق لمنع أي تعطيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تقلبات في صفوف الزمالك وتأثيرها على الأداء

تشير تقارير حديثة إلى أن بعض اللاعبين يتطلعون إلى تسوية مستحقاتهم المالية قبل المراحل الإقليمية. في خضم ذلك، لا يزال ملف جون إدوارد على قائمة الانتظار، مع دلالة على ضرورة حضوره لجلسات التحقيق لتسوية الأزمة، بينما تُحتَمل براءة الأحكام مع تخطيط لإعادة التفاوض حول ملف حسام الزناتي.

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تحركات الأندية الأخرى ومشاريع التعاقد

يُحاول تقوية خط الوسط الأهلي عبر اتفاق مع لاعب أجنبي جدد، بينما يناقش النادي الإمكانية لاجتماع مع نادي زد عبر صفقة تبادلية قد تشمل محمد رأفت وكباكا. كما يتحكم في التعاقد مع مدافعين فلسطينيون ويستكشف فرصًا مع نادي أهلي بنغازي. هنرّق على أن ألقاء المباراة الأسبوعية على المستويين الأفريقي والإنجليزي يعكس التنافس الشديد بين الأندية والمنتخبات.

الخطوات القادمة وتوقعات الجمهور

إحسنت إدارة الزمالك نقترح مواصلة العمل على تعزيز القيمة السوقية، بينما يُتوقع أن يتصدر النادي جدول الفاعليات بدقائق خلال السباقات الأفريقية. تتطلع جماهير النادي إلى بطولات قادمة، مع البقاء على وضوح الأهداف والالتزام بالقواعد المالية في مواجهة أي تجاوزات مستقبلية.