رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبرز النجاح الباهر للدورة السابعة والأربعين ببيع 53 ألف تذكرة وتفاعل رقمي واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أعلن الفنان الكبير حسين فهمي ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عن تحقيق الدورة السابعة والأربعين من المهرجان نجاحاً استثنائياً تجاوز التوقعات، حيث بلغت حصيلة المبيعات 53 ألف تذكرة، مما يعكس إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق على فعاليات المهرجان التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية. وأكدت هذه الأرقام القياسية المكانة الرفيعة التي تحتلها السينما كوسيط ثقافي يجمع الشعوب المختلفة في منصة واحدة للفن والتواصل الإنساني.

تفاصيل حفل الختام وحضور النجوم السينمائيين

بدأت فعاليات حفل الختام بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلتها مشاهدة فيلم وثائقي استعرض أبرز المحطات والأنشطة التي شهدتها الدورة على مدار أيامها، مع عرض جرافيكي احتفالي يخلد مرور خمسين عاماً على تأسيس المهرجان تحت شعار "50 سنة مهرجان.. حكاية وطن". وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والشخصيات الثقافية والإعلامية، في مقدمتهم الفنان الراحل حسين فهمي بنفسه، ومحمد طارق مدير المهرجان، بالإضافة إلى يسرا وليلى علوي وفردوس عبد الحميد.

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وتضمن الحضور أيضاً المخرج الكبير محمد فاضل، وعايدة رياض، وإلهام شاهين، وسيف عبد الرحمن، والمخرج الجزائري أحمد راشدي، والمخرج الألماني رالف بليجر، ومدير التصوير محمود عبد السميع، ولقاء الخميسي، والمخرج هاني خليفة، وخالد سليم، والمنتج هشام سليمان، ومحمد محمود عبد العزيز، وحازم إيهاب، إلى جانب عدد كبير من الضيوف الأجانب والمصريين الذين شاركوهم الفرحة بنجاح الدورة.

رسائل حسين فهمي حول قوة السينما الناعمة

شدد حسين فهمي على أن السينما تظل مساحة مشتركة تجمع الجمهور أمام الشاشة السحرية، من خلال أفلام تنتمي إلى مختلف دول العالم وتتحدث بلغات متعددة، لكنها تلتقي جميعًا في قدرتها على تقديم حكايات إنسانية يعيش معها المشاهد ويتأثر بأبطالها. وأكد أن القيمة الحقيقية للمهرجان تكمن في كونه منصة تجمع الأعمال السينمائية رفيعة المستوى، وتتيح للجمهور فرصة مشاهدتها والاستمتاع بها، مما يعزز دور السينما كأحد أهم أدوات القوة الناعمة القادرة على التأثير والتغيير في وقت يشهد فيه العالم اختلافات وانقسامات حادة.

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كما أشار رئيس المهرجان إلى أن أهمية المهرجان تمتد إلى دوره في جمع المبدعين من خلال الجلسات والفعاليات والورش الفنية والدروس المتخصصة التي تتيح لصنّاع السينما تبادل الخبرات والأفكار ومناقشة قضايا الصناعة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من السينمائيين ومحبي الفن السابع، القادرين على تطوير الصناعة وتقديم أعمال جديدة تواكب المتغيرات الفنية المعاصرة.

تقنيات رقمية وتفاعل جماهيري واسع عبر المنصات

كشف حسين فهمي عن التفاعل الكبير الذي حظيت به الدورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن متابعة الجمهور لم تقتصر على حضور العروض والأنشطة على أرض الواقع، بل امتدت إلى متابعة أخبار المهرجان وتفاصيل فعالياته ومحتواه الرقمي. وحقق المهرجان على منصة إنستغرام 22 مليون مشاهدة، و300 ألف تفاعل، ووصل مدى انتشاره إلى 2.5 مليون متابع، مما يدل على انتشار واسع واهتمام فائق من قبل الجمهور المحلي والعالمي.

وفيما يخص منصة فيسبوك، حقق المهرجان 8 ملايين مشاهدة، و100 ألف تفاعل، ووصل مدى انتشاره إلى 500 ألف متابع. وأكد فهمي أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمهرجان، وتؤكد تجاوز التفاعل معه حدود الفعاليات المقامة على أرض الواقع، ليصل إلى جمهور واسع يتابع أخباره ومحتواه ويشارك في التفاعل معه عبر المنصات الرقمية بكل حيوية وحماس.

دعم الوزارة والتعاون مع الجامعات والمعاهد

وجّه رئيس المهرجان الشكر إلى وزارة الثقافة، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة المصري، وإلى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة التي ساندت المهرجان وأسهمت في إنجاح فعالياته. كما خصّ بالشكر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور الفنان رضا الوكيل وجميع العاملين بها، لاستضافتهم فعاليات المهرجان، وما قدموه من دعم وجهود أسهمت في خروج الدورة بالصورة التي تليق بمكانة المهرجان.

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وأضاف فهمي أن إدارة المهرجان وقّعت عددًا من الاتفاقيات مع جامعات ومعاهد تعليمية مختلفة، كان آخرها مذكرة تفاهم مع جامعة إسلسكا، بهدف إتاحة فرص أكبر للطلاب للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير مواهبهم. كما أعلن عن قرار عرض جميع الأفلام المصرية المرممة في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، متبوعاً بنقاشات متخصصة تعكس اهتمام الجمهور بتاريخ السينما المصرية وحرصه على إعادة اكتشاف هذه الكنوز السينمائية.