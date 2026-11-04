حسين لبيب ينفى بيع أصول الزمالك وينفي الأرقام المالية لشركة الكرة

رئيس الزمالك حسين لبيب يوضح موقف المجلس من ديون الأعضاء وأصول النادي، وينفي صحة رأس المال المنشور للشركة، مع تأكيد أولوية الحفاظ على الممتلكات حتى ديسمبر.

عقد حسين لبيب ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، جلسة استماع مطولة مع أعضاء الجمعية العمومية ، داخل مقر النادي في اليوم الثاني من الأسبوع الجاري، لمناقشة الملفات الحساسة المتعلقة بمستقبل الشركة الرياضية وديون الأعضاء.

التزامات الحفاظ على أصول النادي

أكد حسين لبيب خلال اللقاء أنه لا توجد أي نية لبيع أصول نادي الزمالك، مشدداً على أن الحفاظ على ممتلكات النادي يمثل أولوية أساسية ومحورية لمجلس الإدارة الحالي.

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وأوضح رئيس النادي أن مصالح مؤسسة الزمالك تأتي في المقام الأول بالنسبة له، مشيرا إلى أن قرارات المجلس الإداري لا ترتبط بالمدد الزمنية المتبقية من ولايته، بل تستهدف بشكل جاد الحفاظ على مستقبل النادي وتحقيق الأفضل له حتى اليوم الأخير من عمر المجلس الحالي.

دقة البيانات المالية وشركة الكرة

نفى حسين لبيب صحة الأرقام المالية التي جرى تداولها بشأن رأس مال شركة الكرة، موضحاً أن المعلومات المتداولة حول هذا الملف لا تعبر عن الأرقام الحقيقية والمعتمدة رسمياً.

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وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من المقترحات والاستفسارات المتعلقة بشركة الكرة، وطبيعة عملها الداخلي، والخطوات المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث حرص رئيس النادي على الرد على جميع تساؤلات الأعضاء وتوضيح مختلف التفاصيل الفنية.

مستحقات أعضاء مجلس الإدارة

تطرق حسين لبيب خلال حديثه إلى ملف الديون المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة، موضحاً بوضوح أن هذه المبالغ لن تكون جزءاً من رأس مال شركة الكرة.

وأشار رئيس النادي إلى أن إدارة الزمالك ستتولى سداد هذه المستحقات عندما تتوافر الموارد المالية اللازمة لذلك، بما يوضح الآلية الدقيقة للتعامل مع الالتزامات المالية المرتبطة بالمجلس الحالي دون التأثير على هيكل الشركة الرياضية.

تجدد اللقاءات حتى ديسمبر

اتسمت المناقشات بين حسين لبيب وأعضاء الجمعية العمومية بالإيجابية والتفاعل البنّاء، في ظل رغبة الطرفين المشتركة في توضيح الصورة الكاملة بشأن الملفات المهمة التي تخص مستقبل النادي.

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وعد رئيس الزمالك بتكرار هذه اللقاءات التواصلية خلال الأيام المقبلة، لمواصلة التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية والرد على استفساراتهم كافة، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة المحدد يوم 8 ديسمبر المقبل.