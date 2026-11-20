حضر الفنان حسين فهمي وإلهام شاهين حفل ختام الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالدار المصرية الكبرى للفنون، لتتويج 145 فيلما من 64 دولة.

حضر الفنان حسين فهمي ، رئيس الدورة، وزوجته، السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 47، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في المسرح الكبير ب الدار المصرية الكبرى للفنون والأوبرا. وتزامن الحضور مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي للمهرجان، ليتم تكريم مرور 50 عاماً على تأسيسه كحدث سينمائي رائد على مستوى العالم.

حضور لافت للنجمات والأسود يسود الموضة

شهدت السجادة الحمراء حضوراً ملفتاً للفنانة إلهام شاهين، التي تألقت في إطلالة سوداء خالصة، مستخدمةً اللون الأسود كسائد في تنسيقها الذي جذب أنظار الحضور. كما تميزت الفنانة ريكين سعد بأداء سينمائي جذاب، محققة حضوراً قوياً سيطر عليه اللون الأسود الذي يليق بها في هذا الحدث الثقافي الكبير.

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تتويج 145 فيلما من 64 دولة عالمية

يأتي هذا الحفل الرسمي لرئاسة الفنان حسين فهمي لإعلان الجوائز النهائية لمسابقات المهرجان، بعد عشرة أيام متواصلة من العروض السينمائية المتنوعة. وقد شهد المهرجان مشاركة واسعة من صناعة السينما العالمية، حيث شاركت 145 فيلماً من 64 دولة مختلفة، مما يعكس التنوع الثقافي والفني الغني الذي يميز الدورة السابعة والأربعين.

الدار المصرية الكبرى للفنون مركز الحدث الثقافي

استضافت الدار المصرية الكبرى للفنون، والمعروفة بدار الأوبرا المصرية، الفعاليات الختامية التي شهدت تتويج الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان. ويعد هذا المكان الرمز الثقافي الرئيسي في مصر، وقد استقبل الحضور في أجواء احتفالية تليق باليوبيل الذهبي للمهرجان، الذي يحتفل بمرور نصف قرن من التميز السينمائي.

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مشاركة واسعة وتعطش للسينما العالمية

أثبتت الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قوة حضوره في خريطة المهرجانات العالمية، من خلال استقطابه لعدد كبير من الأفلام العربية والعالمية. وقد استمرت العروض والفعاليات لمدة عشرة أيام، شاركت فيها 145 فيلماً، مما يؤكد استمرارية الطلب الكبير على الفن السابع والتنوع الثقافي الذي يجلبه المهرجان للجمهور المصري.

تاريخ 50 عاماً من المهرجانات السينمائية

تتزامن الدورة الحالية مع احتفال المهرجان بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وهو حدث تاريخي يحظى باهتمام خاص من المؤسسات الثقافية والفنية. ويعد هذا اليوبيل الذهبي محطة مهمة لتقييم المسيرة الطويلة للمهرجان، وتكريم الرموز التي شكلت تاريخ السينما العربية والعالمية خلال نصف القرن المنصرم.