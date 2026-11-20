كشف حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن ارتفاع مبيعات التذاكر وتوسيع قاعدة الجمهور مع انطلاق الدورة السابعة والأربعين للمهرجان.

كشف الفنان حسين فهمي ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن نمو ملحوظ في الأعداد الجماهيرية التي تتردد على الفعاليات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع في الحضور يُعد من أبرز مؤشرات التطور الذي يشهده المهرجان. وأكد حسين فهمي أن عدد التذاكر المباعة ارتفع بشكل مستمر، حيث بلغت المبيعات نحو 45 ألف تذكرة في الدورة الماضية، مقابل نحو 35 ألفًا في الدورة التي سبقتها. وقد توقع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يتجاوز عدد التذاكر في الدورة الحالية حاجز الـ60 ألف تذكرة.

تحليل الإقبال الجماهيري ونمو الحضور

أكد حسين فهمي أن اتساع قاعدة جمهور مهرجان القاهرة يمثل قيمة كبيرة للمهرجان، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في الأعداد تعكس ثقة الجمهور في محتوى الفعاليات. وشدد حسين فهمي على أن هذه الزيادة في الحضور تشبه ما يحدث في مهرجانات سينمائية دولية كبرى مثل مهرجان برلين، الذي يعتمد بدوره على قاعدة جماهيرية واسعة. وأشار حسين فهمي إلى أن المهرجان يمنح الجمهور فرصة فريدة لمشاهدة سينمات وثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بما في ذلك أفلام قادمة من الصين وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي أعمال لا يجد المشاهد فرصة واسعة لمتابعتها ضمن خريطة العرض التجاري طوال العام.

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منصة للصناعة والتراث السينمائي المصري

لم يقتصر دور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على عرض الأفلام فحسب، بل يمثل منصة تجمع جوانب مختلفة من صناعة السينما، كما أوضح حسين فهمي. وأشار حسين فهمي إلى وجود سوق يضم شركات وجهات متخصصة، من بينها شركات تعرض معدات وتقنيات سينمائية أمام صناع الأفلام، مما يعزز من الجانب المهني للفعاليات. كما اهتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتراث السينمائي المصري، من خلال عرض نحو 23 فيلمًا مصريًا من الأفلام القديمة بالأبيض والأسود بعد ترميمها، مع توفير ترجمة لها، وعرضها في سينما الهناجر.

تجارب مبتكرة وتقنيات الواقع الممتد

تضمنت فعاليات الدورة الحالية تجارب تفاعلية جديدة، حيث استضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نحو 150 شابًا وفتاة من المحافظات لحضور الفعاليات على مدار عدة أيام. وأتاحت الدورة تجربة سينما الطفل، بالإضافة إلى عروض تعتمد على تقنيات الواقع الممتد والنظارات التي تنقل المشاهد إلى تجارب بصرية مختلفة، كما أوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وصرح حسين فهمي بأنه يشعر بالسعادة تجاه تعدد هذه التجارب داخل المهرجان، معتبرًا أن كل دورة تحمل خطوات جديدة إلى الأمام في تطوير التجربة البصرية للمشاركين.

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معايير الذكاء الاصطناعي وخامات التصوير

تطرق حسين فهمي إلى موضوع الذكاء الاصطناعي في السينمات، موضحًا أن القواعد المنظمة للمهرجانات الدولية التي ينتمي إليها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم تعتمد حتى الآن عرض أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي. لكنه يرى حسين فهمي أن هذه التكنولوجيا ستكون جزءًا من مستقبل الصناعة، مشيرًا إلى أن تجربته كممثل تجعله أكثر ارتباطًا بالتصوير في المواقع الحقيقية. وأوضح حسين فهمي أن وقوف الفنان أمام البحر وشعوره بالمكان والرمال والهواء يمنحه إحساسًا مختلفًا عن الوقوف داخل الاستوديو أمام شاشة خضراء تحاكي المكان.

خاتمة فعاليات الدورة الـ47 من المهرجان

تُختتم، اليوم الجمعة 20 نوفمبر، فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحفل يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لإعلان جوائز المسابقات المختلفة. وقد انطلقت الدورة في 11 نوفمبر، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، وشهدت مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة. كما شهدت الفعاليات عقد الندوات والبرامج المهنية وفعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، مما يعكس الشمولية التي يتمتع بها هذا الحدث السينمائي الرائد.