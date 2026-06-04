حصل برنامج الليسانس بقسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة بكلية الآداب جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في خطوة جديدة تؤكد نجاح الكلية في ترسيخ ثقافة الجودة وتحقيق معايير التميز الأكاديمي وفقاً لأعلى المعايير الوطنية.

حصل برنامج الليسانس بقسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة ب كلية الآداب جامعة عين شمس على ال اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة ال تعليم وال اعتماد ، في خطوة جديدة تؤكد نجاح الكلية في ترسيخ ثقافة الجودة وتحقيق معايير التميز الأكاديمي وفقاً لأعلى المعايير الوطنية.

وعبرت الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الكلية في مجال الجودة والاعتماد، مؤكدة أن حصول البرنامج على الاعتماد يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون بالكلية، فضلاً عن الدعم المؤسسي المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بالبرامج الأكاديمية. كما وجهت عميدة الكلية خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لما يقدمه من دعم متواصل لمنظومة الجودة والاعتماد بالجامعة، وإيمانه بأهمية تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها بما يواكب متطلبات العصر ويحقق رؤية الجامعة في التميز والريادة.

وخصصت عميدة الكلية أيضاً الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة هويدا عبد الحميد مصطفى، مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية، تقديراً لجهودها المتواصلة ومتابعتها الدقيقة لكافة مراحل الإعداد والتجهيز للاعتماد، وما بذلته من عمل دؤوب في نشر ثقافة الجودة وتقديم الدعم الفني والاستشاري للأقسام العلمية المختلفة، بما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف. وأشادت عميدة الكلية أيضاً بالأستاذة الدكتورة نجلاء عزت، رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة، لما أبدته من تفانٍ وإخلاص في قيادة فريق العمل بالقسم، وحسن إدارة ملف الاعتماد، والعمل بروح الفريق الواحد مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وصولاً إلى استيفاء جميع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتحقيق هذا النجاح المستحق





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