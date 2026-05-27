حصول الجماهير على التذاكر المجانية لمباراة مصر وروسيا الودية

كشفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر وروسيا الودية، عن آلية حصول الجماهير على التذاكر المجانية الخاصة بالمواجهة المرتقبة المقررة إقامتها يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وبموجب هذه الآلية، يمكن للجماهير الحصول على التذاكر المجانية من خلال عمل "سكان" لـ QR Code المعروض عبر شاشة قناة "أون سبورت"، من أجل استخراج الدعوة الخاصة بحضور المباراة. ويمكن للمشجعين الحصول على أكثر من دعوة، إذا رغبوا في ذلك، من خلال تكرار الخطوة أكثر من مرة، على أن يتم استلام التذاكر من خلال شركة "تذكرتي".

ويأتي طرح التذاكر مجانًا احتفالًا بمرور 10 سنوات على إنشاء شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب منح الجماهير فرصة دعم المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية كبيرة قبل انطلاق كأس العالم. وفي سياق متصل، يواصل منتخب مصر تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لمواجهتي روسيا والبرازيل الوديتين، حيث يدرس حسام حسن المدير الفني للفراعنة الدفع بمحمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي أمام روسيا، لتعويض غياب حمدي فتحي بسبب الإيقاف عقب طرده في المباراة الودية الأخيرة أمام إسبانيا.

ومن المقرر أن تكتمل القوة الضاربة لمنتخب مصر خلال الساعات المقبلة بانضمام الرباعي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم، استعدادًا للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم 2026





