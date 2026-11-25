تحليل شامل لأرقام وجيسونس موسيماني مع النادي الأهلي بين أكتوبر 2020 ويونيو 2022، بما في ذلك البطولات، الأهداف، والبطاقات في جميع المسابقات المحلية والقارية.

قدم المدرب الجنوب إفريقي جيسون موسيماني إحصائيات واعدة خلال فترة توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي، والذي امتد من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022. خاض الفريق تحت قيادته ما مجموعه 102 مباراة، استغرقت وقتاً إجمالياً قدره 9240 دقيقة، محققةً إنجازات بارزة على صعيد البطولات المحلية والقارية.

تفاصيل البطولات والإنجازات الفردية

حقق جيسون موسيماني مع النادي الأهلي نجاحاً لافتاً في البطولات الكبرى، حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي في موسم 2019-2020 وموسم 2020-2021. كما حصل الفريق على ميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في عامي 2020 و2021، ليصبح الموسم الرابع هو المرة الثالثة التي يصل فيها الفريق للنهائي ويخسر أمام الوداد المغربي في موسم 2021-2022.

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بلغت حصيلة الانتصارات تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي 65 فوزاً من أصل 102 مباراة خاضها الفريق. توزع الفوز على 36 مباراة في الدوري، و5 في كأس مصر، و18 في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى 4 مباريات في كأس العالم للأندية. كما سجل الفريق 45 نظافة شباك (كلين شيت) خلال هذه الفترة.

توزع المباريات والنتائج التفصيلي

تضمنت الخطة القتالية لـ جيسون موسيماني مشاركة الفريق في 54 مباراة بدوري المحترفين المصري، و5 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بكأس السوبر المصري، و5 مباريات بكأس رابطة الأندية المصرية، و29 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، ومباراتين إضافيتين بكأس السوبر المصري، و6 مباريات بكأس العالم للأندية.

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سجل الفريق 26 تعادلاً خلال الفتره المذكورة، منها 15 في الدوري، و4 في كأس الرابطة، و7 في دوري أبطال أفريقيا. بينما خسر الفريق في 11 مباراة فقط، شملت 3 مباريات في الدوري، وواحدة في كأس السوبر المصري، وواحدة في كأس الرابطة، وأربع مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في كأس العالم للأندية.

الأهداف والبطاقات التحكيمية

سجل لاعبو النادي الأهلي تحت قيادة جيسون موسيماني إجمالي 189 هدفاً في جميع البطولات، منها 113 هدفاً في الدوري، و8 أهداف في كأس مصر، و3 أهداف في كأس الرابطة، و56 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا، و3 أهداف في كأس السوبر الإفريقي، و6 أهداف في كأس العالم للأندية. بينما استقبلت شباك الفريق 76 هدفاً، موزعة على 40 هدفاً في الدوري، و4 في كأس مصر، و6 في كأس الرابطة، و21 في دوري أبطال أفريقيا، وهدف واحد في كأس السوبر الإفريقي.

من حيث الانضباط، تلقى الفريق 154 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء. سجل اللاعب محمود البنا 9 مباريات و11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، بينما لعب إبراهيم نورالدين 6 مباريات وحصل على 5 بطاقات صفراء. كما سجل أمين عمر 5 مباريات و5 بطاقات صفراء، ومحمد معروف 4 مباريات و10 بطاقات صفراء، وأحمد الغندور 3 مباريات و5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

الأداء الخارجي والملاعب المحايدة

شارك الفريق في 42 مباراة خارج ملعبه، فاز في 25 منها، حيث سجل 20 فوزاً في الدوري وخسرت مباراتين، كما سجل 5 انتصارات في دوري أبطال أفريقيا وخسر مباراتين. كما خاض الفريق 22 مباراة في ملاعب محايدة، منها 5 بكأس مصر، وواحدة بكأس السوبر، و3 بدوري أبطال أفريقيا، و2 بكأس السوبر الإفريقي، و6 بكأس العالم للأندية.

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في الملاعب المحايدة، فاز الفريق في 13 مباراة، وسجل 25 هدفاً منها 8 في كأس مصر، و3 في كأس الرابطة، و5 في دوري أبطال أفريقيا، و3 في كأس السوبر الإفريقي، و6 في كأس العالم للأندية. كما استقبلت شباك الفريق 32 هدفاً خارج الملعب، و18 هدفاً في ملاعب محايدة، مما يعكس قدرة الفريق على التكيف مع ظروف اللعب المختلفة.