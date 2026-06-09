ارتفعت حصيلة الضحايا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 3666 قتيلاً و11321 مصاباً، بما في ذلك犯错 من العاملين الصحيين، في الوقت الذي تستمر فيه الغارات رغم وقف إطلاق النار، كما اختتمت جولة جديدة من المفاوضات برعاية أمريكية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي وحتى يوم الثلاثاء إلى 3666 قتيلاً و11321 مصاباً، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة ال لبنان ية.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن العدد الإجمالي للضحايا خلال تلك الفترة يشمل 131 من العاملين في القطاع الصحي الذين استشهدوا، بالإضافة إلى إصابة 392 آخرين أثناء أداء مهامهم الإنسانية والطبية، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الكوادر الطبية في مناطق النزاع. وتتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار لأول مرة في السادس عشر من أبريل الماضي، والذي تم تمديده مرتين لاحقاً في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري بين الجانبين.

وفي السياق الدبلوماسي، اختتمت لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، الجولة الرابعة من المفاوضات التي استمرت يومي الثاني والثالث من يونيو الجاري. وأسفرت المحادثات عن اتفاق مشترك تضمن الالتزام بتنفيذ وقف لإطلاق النار، على أن يستند إلى وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، مع انسحاب عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وفق ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الأطراف المشاركة.

على الصعيد الإقليمي،zlave البحث في تنسيق الجهود لمواجهة تفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث ذكرت تقارير أن الممثل الأمريكي ماركو روبيو ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين آليات التعاون لاحتواء الانتشار المحتمل للفيروس. بينما تشهد الساحة السياسية في مناطق أخرى تطورات متلاحقة، حيث يشهد فرز الأصوات في جولة الإعادة الانتخابية تنافساً شديداً بين المرشحين ب فارق ضئيل، مما يعكس استقطاباً كبيراً في المشهد السياسي





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