كشفت السلطات المصرية عن الحصيلة النهائية لحريق الوراق الذي وقع في 25 نوفمبر 2026 بمصر، مسجلا 30 وفاة و16 مصابا إثر انقلاب شاحنة محملة بالوقود.

أعلنت الجهات الرسمية المصرية عن تأكيد الحصيلة النهائية لحادث حريق الوراق الذي شهدته منطقة الجيزة، حيث أسفر الكارثة عن مصرع 30 شخصا وإصابة 16 آخرين. وقد وقع الحادث مساء يوم الأربعاء، في 25 نوفمبر 2026، عند أعلى نفق رقم 10 الواقع على الطريق الدائري ، مما أدى إلى حالة استنفار واسعة النطاق في جميع القطاعات الأمنية والطبية.

أسباب الحادث وتفاصيل الاشتعال

كشف التحقيق المبدئي عن أن السبب الجذري للحريق كان انقلاب شاحنة نقل ثقيل كانت محملة بمواد بترولية خطرة. أدت هذه الحادثة إلى اشتعال النيران فيها بسرعة هائلة، مما ساهم في اندلاع لهب كثيف امتد ليصيب 21 سيارة أخرى كانت تمر في محيط موقع الحادث، مما زاد من حجم الكارثة والتعقيدات المرورية.

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استجابة الحماية المدنية والطوارئ

عند تلقي البلاغ، تم حشد جهود الإدارة العامة للحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها بأسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، قامت الإدارة العامة للمرور بفرض كردون أمني محكم وإغلاق الطريق الدائري بالكامل في محيط موقع الحادث، مع إجراء تحويلات مرورية دقيقة لتسهيل حركة السيارات غير المتضررة وضمان وصول فرق الإنقاذ والإسعاف.

تحقيقات النيابة العامة والشهود

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارا رسميا بفتح تحقيق عاجل وموسع في ملابسات حريق الوراق، لتحديد المسؤوليات القانونية بدقة. وقد انتقل فريق متخصص من أعضاء النيابة العامة إلى الموقع مباشرة لإجراء معاينة تصويرية وفنية شاملة، بينما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان الذين تواجدوا لحظة وقوع الحادث.

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جهود وزارة الصحة وتوزيع المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الدفع بـ39 سيارة إسعاف مجهزة ومجهزة بالكامل لنقل الضحايا والمصابين من موقع الكارثة. واستقبلت 5 مستشفيات مختلفة جثامين المتوفين البالغ عددهم 30 حالة، فيما تم نقل المصابين الـ16 إلى مستشفيات أخرى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، في ظل حالة استنفار شملت 6 مستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

التداعيات الحكومية والإجراءات اللاحقة

شهدت الساعات التالية للحادث تحركات حكومية مكثفة تهدف إلى احتواء التداعيات الاجتماعية والنفسية للكارثة، وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين وعائلاتهم. وقد صدرت قرارات رسمية متعددة لمعالجة آثار الحادث، في حين لا تزال التحقيقات جارية لربط كل التفاصيل ببعضها البعض وضمان الشفافية الكاملة في نتائج التحقيق النهائي.