حظر تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في 4 أحياء بالقاهرة للحفاظ على الطابع المعماري

قرار من محافظة القاهرة بوقف إصدار تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في أحياء مصر الجديدة والمعادي والزمالك وجاردن سيتي، استجابة لشكاوى المواطنين للحفاظ على الهوية التراثية والحد من الإزعاج.

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، عن قرار هام اتخذته اللجنة العليا ل تراخيص المحال العامة، برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وقد وافقت اللجنة على طلب تقدمت به محافظة القاهرة يقضي بوقف إصدار أي تراخيص جديدة للمطاعم والمقاهي في أربعة أحياء رئيسية وهامة بالعاصمة، وهي أحياء مصر الجديدة والمعادي والزمالك وجاردن سيتي. وأكد المحافظ أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة مباشرة لنداءات المواطنين المتكررة، ومطالب الجمعيات الأهلية، وجهود المجتمع المدني النشط، الذين عبروا عن قلقهم العميق بشأن الحفاظ على الطابع المميز والهوية التراثية لهذه المناطق.

هذه الأحياء تتميز بطرازها المعماري الفريد والراقي، والذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ القاهرة وذاكرتها. لقد تصاعدت شكاوى السكان في هذه المناطق بسبب الانتشار العشوائي للمقاهي والمطاعم، وما يصاحبه من إزعاج وضوضاء تؤثر سلبًا على جودة حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ السكان تحولًا ملحوظًا في طبيعة هذه الأحياء، حيث بدأت الأنشطة السكنية التقليدية تتقلص لصالح الأنشطة التجارية والإدارية، مما أدى إلى فقدان الطابع السكني الأصيل الذي يميزها.

هذا التحول لم يقتصر على تغيير وجه الأحياء فحسب، بل أثر أيضًا على العلاقات الاجتماعية بين السكان، وأدى إلى شعور بالانفصال وعدم الانتماء. الهدف من هذا القرار هو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين في بيئة سكنية هادئة ومستقرة. كما يهدف إلى حماية الطراز المعماري الفريد لهذه الأحياء، وضمان استمرارها كمعالم ثقافية وسياحية جاذبة. وسيتم الاكتفاء بالتراخيص القائمة حاليًا، مع التركيز على ضمان التزام هذه المحال بالقوانين واللوائح المنظمة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة اللازمة.

وسيتم تكثيف الرقابة على هذه المحال للتأكد من عدم تجاوزها الحدود المسموح بها من حيث الضوضاء والإزعاج، وعدم تغيير طبيعة النشاط المرخص دون الحصول على موافقة مسبقة. إن هذا القرار يعكس رؤية محافظة القاهرة في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتؤكد المحافظة على التزامها بالاستماع إلى مطالب المواطنين، والعمل على تحقيق مصالحهم، وتوفير بيئة حضرية صحية ومريحة للجميع.

وسيتم متابعة تنفيذ هذا القرار بشكل دقيق، وتقييم آثاره على المدى القصير والطويل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديله أو تطويره إذا لزم الأمر. كما ستعمل المحافظة على تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار. وتدعو المحافظة جميع المواطنين إلى التعاون معها في تنفيذ هذا القرار، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث. إن الحفاظ على هويتنا التراثية وجمال مدينتنا هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وسيتم العمل على إيجاد حلول بديلة لتلبية احتياجات رواد المطاعم والمقاهي في هذه الأحياء، دون المساس بحقوق السكان أو الطابع المميز للمنطقة. على سبيل المثال، يمكن تشجيع إنشاء مطاعم ومقاهي في المناطق التي لا تشكل تهديدًا للطابع السكني أو التراثي، أو تقديم الدعم للمحال القائمة لتحسين خدماتها وتطويرها





