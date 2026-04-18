حفظ التحقيقات في جريمة الإسكندرية المأساوية بسبب عدم الاتزان العقلي للمتهم

جهات التحقيق بالإسكندرية تقرر حفظ التحقيقات في واقعة قتل شاب لأمه وأشقائه الخمسة، بعد ثبوت معاناته من اضطرابات نفسية حادة أدت لانتفاء مسؤوليته الجنائية. المتهم تم إيداعه مستشفى متخصص للعلاج.

قررت جهات التحقيق المختصة ب الإسكندرية ، حفظ التحقيقات في القضية المأساوية التي هزت الرأي العام، والمتعلقة بقيام شاب بقتل والدته وأشقائه الخمسة داخل مسكن الأسرة.

جاء هذا القرار عقب صدور تقرير طبي مفصل من لجنة مختصة، أكد أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية حادة، أدت إلى فقدانه للإدراك والتمييز وعدم مسؤوليته الجنائية عن الأفعال التي ارتكبها.

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن تفاصيل مروعة للجريمة، حيث أقدم المتهم على جريمته البشعة في ظروف غامضة داخل منزل الأسرة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد ضبط المتهم، تم عرضه على الجهات المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث أظهر التقرير الطبي وجود اضطرابات نفسية شديدة، أثرت بشكل مباشر على قدرته على التمييز والفهم وقت وقوع الحادث.

وبناءً على هذه المستجدات الطبية، وعلى ما ورد في تقرير اللجنة المختصة، أصدرت جهات التحقيق قرارها بحفظ أوراق القضية، نظراً لانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم.

وفي خطوة تهدف إلى ضمان سلامة المتهم والمجتمع، تم إيداع الشاب في إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية، ليتلقى الرعاية والعلاج اللازم تحت إشراف طبي متخصص.

يأتي هذا القرار ليغلق فصلاً مؤلماً في تاريخ الإسكندرية، ولكنه يفتح باباً للحديث عن أهمية الدعم النفسي والصحة العقلية، وضرورة الكشف المبكر عن مثل هذه الاضطرابات لضمان عدم تفاقمها وتجنب وقوع مآسٍ مشابهة.





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإسكندرية جريمة قتل اضطرابات نفسية حفظ التحقيقات مسؤولية جنائية

United States Latest News, United States Headlines