حفلة عمار الشريعي في دار الأوبرا: مواعيد ومشاركين

دار الأوبرا المصرية تستضيف حفلا فنيا في 4 ديسمبر 2026 للاحتفاء بالموسيقار عمار الشريعي بمشاركة فنانين كبرياء

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا كبيرا يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026، وذلك احتفاءً بالذكريات الفنية الراحلة. يهدف هذا الحدث الثقافي إلى تكريم الراحل الموسيقار عمار الشريعي من خلال سلسلة من العروض الغنائية والموسيقية المميزة. سيقام الحفل داخل المسرح الكبير للدار بدءاً من الساعة الثامنة مساءً بالضبط. سيحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والغناء والموسيقى الذين شاركوا في مسيرة الإبداع الفني.

قائمة المشاركين والفنانين في الحفل

يشهد الحفل مشاركة عدد كبير من الفنانين المحترفين والمتميزين في المجال الفني المصري. من أبرز المشاركين على المنصة كل من الفنان علي الحجار والفنانة غادة رجب. كما سيشارك الفنان وائل الفشني والفنان حسن فؤاد لإضفاء جو من الطرب على السهرة. كما ستشارك الفنانة ياسمين علي في تقديم بعض الأعمال الفنية المميزة. من جانبه سيشارك الموسيقار عمرو سليم لإثراء الجانب الموسيقي للحفل.

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الفرقة الموسيقية والطاقم الإداري للحفل

تضمن الحفل مصاحبة فرقة الحفني الشهيرة بقيادة المايسترو هشام نبوي المحترف. بالإضافة إلى ذلك ستشارك مطربي فرقة أعز الناس المتخصصة في الموسيقى والغناء التقليدي. تم وضع الرؤية الفنية الشاملة للحفل على يد الدكتور سامح عبد العزيز المختص. يتولى إخراج الحفل وتنظيمه الفني المخرج مهدي السيد المتمرس في هذا المجال. تهدف هذه الفرق إلى تقديم أعمال موسيقية وغنائية تعكس روح الإبداع.

أجواء الطرب والاستعادة الفنية لدار الأوبرا

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستعيد أجواء الطرب والأصالة. يشارك مجموعة متنوعة من الأصوات الفنية في تقديم أعمالها أمام جمهور الدار. تهدف هذه المساحة الفنية إلى استعادة الأجواء الفنية المميزة التي كانت سائدة. يقدم الفنانون أعمالا موسيقية غنائية تعكس عمق الفن المصري الأصيل. يستعد جمهور دار الأوبرا المصرية لحضور هذا الحدث الثقافي الكبير.

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تاريخ دار الأوبرا المصرية العريق

تاريخ دار الأوبرا المصرية يمتد منذ سنوات طويلة حيث تأسست عام 1869. يعتبر ذلك العام نقطة انطلاق مهمة في تاريخ الثقافة المصرية والفنية. كانت هناك صورة أولى للدار عند افتتاحها والتي حافظت على الطابع التاريخي. يعكس هذا التاريخ الطويل رغبة الدار في الحفاظ على التراث الثقافي. تتواصل الدار في تقديم الفعاليات الفنية التي تحترم هذه التقاليد العريقة.

أعمال فنية غنائية في حفل دار الأوبرا

سيقدم الحفل مجموعة من الأعمال الفنية الغنائية التي استحقت الذكر. سيعرض الجمهور أعمالا موسيقية تعكس ذوق فني راقٍ ومتنوع. سيحاول الفنانون تقديم الأفضل لجمهور الدار الذين يتابعون هذه الفعاليات. سيتم تقديم أعمال فنية مميزة تليق بمقام الراحل عمار الشريعي. ستكون هذه الليلة من أجمل الليالي الفنية التي تتعرضها دار الأوبرا.