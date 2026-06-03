حقوق المسلم على أخيه المسلم وأثرها في تعزيز الروابط الاجتماعية

تفصيل شامل للحقوق الستة الواجبة للمسلم على أخيه المسلم وفق الشريعة الإسلامية، مع تحليل لأثر هذه الحقوق في تماسك المجتمع ونشر المحبة والتكافل بين الأفراد.

تعتبر العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم في الشريعة الإسلامية علاقة قائمة على المودة والرحمة والتكافل، حيث لا تقتصر العبادات في الإسلام على الجانب الشعائري فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والسلوكية التي تضمن تماسك المجتمع وقوته.

إن بناء مجتمع متآلف يتطلب وعيا كاملا بالحقوق والواجبات المتبادلة، ومن هنا تبرز أهمية تسليط الضوء على حق المسلم على أخيه المسلم، لضمان عدم جهل أي فرد بهذه الحقوق، مما قد يؤدي إلى تقصير في أداء الواجبات أو الوقوع في الإثم نتيجة الإهمال في صلة الرحم والأخوة الإيمانية. إن هذه المنظومة من الحقوق تهدف في جوهرها إلى تحويل المجتمع من مجرد مجموعة من الأفراد إلى جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهو ما يرسخ مفهوم الأخوة الإيمانية التي تتجاوز حدود العرق واللون والجنسية.

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، استنادا إلى السنة النبوية المطهرة، أن هناك مجموعة من الحقوق الواجبة التي حددها الشرع الحنيف لتعزيز هذه الروابط. أول هذه الحقوق هو إلقاء السلام عند اللقاء، فالسلام ليس مجرد تحية عابرة، بل هو دعاء بالأمان والطمأنينة، وهو مفتاح للمحبة وكسر للحواجز النفسية بين الناس. أما الحق الثاني فهو إجابة الدعوة، حيث إن تلبية دعوة الأخ تعبر عن التقدير والاحترام وتؤلف القلوب وتزيل الضغائن.

وفيما يتعلق بالحق الثالث وهو النصح، فإن المسلم مأمور بأن يكون صادقا وناصحا لأخيه في الغيب، رغبة في صلاحه وخوفا عليه من الخطأ، وهو ما يعكس أعلى درجات الإخلاص والمحبة. كما تشمل الحقوق تشميت العاطس إذا حمد الله، وهي لفتة بسيطة في ظاهرها لكنها تحمل في طياتها اهتماما بالتفاصيل الإنسانية الصغيرة التي تشعر الفرد بأنه محاط بالرعاية والتقدير من قبل مجتمعه. أما الحقوق المرتبطة بالأزمات والشدائد، فتتجلى في عيادة المريض واتباع الجنائز.

فزيارة المريض ليست مجرد واجب اجتماعي، بل هي عبادة تؤلف بين القلوب وتمنح المريض الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعده على الصبر والشفاء، وتذكر الزائر بنعمة الصحة وتدفعه للشكر. وبالمثل، فإن اتباع الجنائز يمثل أسمى صور التكافل، حيث يقف المسلم بجانب أخيه في أصعب لحظات فقدان الأحبة، مما يخفف من وطأة الحزن ويذكر الجميع بحقيقة الدنيا والدار الآخرة.

وقد أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هذه الحقوق الخمس أو الست، كما وردت في الأحاديث الشريفة، تمتاز بأنها غالية في قيمتها الإنسانية والروحية ولكنها سهلة وميسرة في أدائها، مما يجعلها متاحة لكل مسلم مهما كانت ظروفه. إن الالتزام بهذه السلوكيات يوطد علاقة المسلمين ببعضهم البعض ويقوي روابط الأخوة، ويجعل المجتمع حصنا منيعا أمام التفرقة والنزاع، مؤكدا على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة روابط المحبة الدائمة.

إن تطبيق هذه التوجيهات النبوية في حياتنا المعاصرة يمثل ضرورة ملحة لمواجهة العزلة الاجتماعية والبرود في العلاقات الإنسانية الذي فرضته وتيرة الحياة السريعة والاعتماد المفرط على التواصل الرقمي. فعندما يحرص المسلم على السلام والزيارة والنصح، فإنه يعيد إحياء القيم الأخلاقية التي تجعل من المجتمع بيئة آمنة ومطمئنة. إن هذه الحقوق ليست مجرد تكليفات شرعية، بل هي منهج حياة متكامل يهدف إلى تحقيق السعادة المجتمعية من خلال نشر السلام والمحبة والتكافل.

ومن خلال استحضار هذه المعاني، يمكننا أن نبني مجتمعا يقوم على الاحترام المتبادل والمودة الصادقة، حيث يشعر كل فرد بأن له أخا يسنده في مرضه، ويواسيه في حزنه، وينصحه في خطئه، ويشاركه في أفراحه، وبذلك تتحقق الغاية الأسمى من التشريع الإسلامي في بناء الإنسان وإصلاح المجتمع وتعميم روح التراحم والتواد بين جميع المسلمين في كل زمان ومكان





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