نفت مصادر بمحافظة القاهرة تعطيل الدراسة يوم الأحد 29 نوفمبر، مؤكدة استمرار الدراسة بالمدارس، فيما رُفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ.

نفى مصدر بمحافظة القاهرة صحة الأنباء المتداولة حول إصدار محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر قرابا قرارا ب تعطيل الدراسة يوم الأحد 29 نوفمبر. وأكد المصدر أن الدراسة مستمرة بجميع المدارس الواقعة ضمن نطاق المحافظة دون أي تغيير.

ونقل المصدر تصريحاته إلى بوابة أخبار اليوم، مشددا على أن المحافظ لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. وجاء النفي في وقت شهدت فيه عدة محافظات تحركات استباقية لمواجهة تقلبات الطقس.

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نفي مصدر بمحافظة القاهرة لقرار تعطيل الدراسة

أكد مصدر بمحافظة القاهرة أن محافظ القاهرة إبراهيم صابر قرابا لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة يوم الأحد 29 نوفمبر. وشدد المصدر على أن المدارس تواصل عملها وفق النظام المعتاد.

وشدد المصدر على عدم حدوث أي تغيير في نظام العمل داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة. ولم يتضمن النص المتداول أي تفاصيل رسمية تدعم صدور قرار بالتعطيل، لذلك يبقى التعامل مع هذه الأنباء مرتبطا بالبيان الرسمي الصادر عن المحافظة.

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توجيهات وزيرة التنمية المحلية لرفع الاستعداد بالمحافظات

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع درجة الاستعداد في المحافظات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة. وجاء هذا التوجيه ضمن خطة تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على انتظام الخدمات.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق المستمر مع مراكز السيطرة بالمحافظات. ويهدف ذلك إلى رصد أي تداعيات محتملة على الطرق والمرافق والخدمات، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ.

تحذيرات الأرصاد من تقلبات جوية وأمطار بدءا من الإثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية مفاجئة وأمطار تضرب البلاد بدءا من يوم الإثنين التالي ليوم الأحد 29 نوفمبر. وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة موجة الطقس السيئ التي دفعت الجهات المعنية إلى رفع درجة الاستعداد.

ويرتبط رفع الاستعداد في جميع المحافظات يوم الأحد 29 نوفمبر بمواجهة هذه الموجة، وفق ما ورد في النص المصدر. ويعني ذلك أن الجهات الخدمية والطرق والمرافق ستبقى تحت المتابعة المباشرة خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات.