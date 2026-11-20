كشف الفحص الذي أجرته الشرطة في الدقهلية حقيقة فيديو متداول عن منع تزويد السيارات بالوقود في محطة طلخا، موضحة أن تعبئة الجراكن كانت لمخبز بلدي مدعم.

كشف فحص أجراه مركز شرطة طلخا ب محافظة الدقهلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. ويزعم القائم على نشر المقطع أن أحد العاملين بمحطة وقود تابعة لدائرة مركز شرطة طلخا منعه من تزويد سيارته بالوقود، بينما تمت تعبئة جالونات بالمواد البترولية وتحميلها داخل مركبة تروسيكل لصالح أحد الأشخاص.

وبالانتقال إلى المحطة محل الشكوى، تواصلت الجهات المختصة مع المدير المسؤول عن المحطة، وأقر بصحة الواقعة عند سؤاله. وأوضح أنه صرف حصة السولار الخاصة بأحد المخابز المدعمة، وحمّل الجالونات داخل المركبة المشار إليها، وذلك بناء على تصريح صادر من مكتب تموين طلخا.

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آلية صرف السولار المدعم لمخبز طلخا

صرف المدير المسؤول بمحطة الوقود حصة السولار المدعمة لمخبز بلدي بناء على تصريح رسمي صادر من مكتب تموين طلخا. وبحسب ما أقره المدير، فإن هذا الإجراء متبع مع حاملي التصاريح، ويتم من خلاله تسليم الكميات المحددة للمخبز بالجالونات.

وتوضح الواقعة أن الكميات التي تم تحميلها داخل المركبة الثلاثية العجلات كانت مرتبطة بحصة المخبز المدعم، وليست تعبئة لأفراد أو سيارات خاصة. ويعني ذلك أن النظام القائم على التصاريح هو الأساس الذي اعتمدت عليه المحطة في تنفيذ العملية.

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وأكد التحقق أن مركبة التروسيكل الظاهرة في الفيديو تخص المخبز البلدي المدعم المشار إليه، وليست مركبة لشخص آخر كما ورد في الادعاء المتداول. وهذه النقطة تحديدا هي التي فصلت بين الرواية المنشورة والوقائع التي تم التحقق منها على أرض المحطة.

رواية ناشر الفيديو ومبررات العاملين

أقر القائم على نشر المقطع بأنه صوّر الفيديو وانتشره، بعد أن رفض العاملون بالمحطة تعبئة جركن خاص به بالبنزين. وأفاد بأنهم أخطروه بأن هذا الإجراء مخالف للقواعد، رغم أنهم كانوا يعبئون جراكن داخل مركبة التروسيكل في الوقت نفسه.

وذكر ناشر الفيديو، عند سؤاله، أنه لم يكن يعلم بأن المركبة الظاهرة في المقطع تابعة للمخبز البلدي المدعم. ومن هنا جاء الخلط في الرواية المتداولة، إذ ربط المقطع بين رفض تعبئة جركن شخصي وتعبئة الجالونات لشخص بعينه دون توضيح الجهة المستفيدة.

ويقدم هذا التباين بين الرواية والإجراء الرسمي صورة واضحة للفجوة بين ما يراه المواطن أمام المحطة وما تحكمه التصاريح المسجلة لدى الجهات التموينية. فالعامل يطبق قاعدة الحصص المرتبطة بالتصريح، بينما يرى المواطن عملية تعبئة جزئية تخالف ما يتوقعه من خدمة عامة.

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الإجراءات القانونية وأثر الواقعة على المواطنين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الواقعة، وفقا لما ورد في البيان الصادر عن مركز شرطة طلخا. ولم تحدد المعطيات المتاحة نوع الإجراء القانوني أو موعد أي خطوة لاحقة، لذا يبقى الثابت أن الملف أُحيل وفق الإجراءات المتبعة دون إضافة تفاصيل أخرى.

وتكشف الواقعة للمواطنين أن تصاريح تموين المخابز المدعمة مرتبطة بكميات محددة من السولار، وأن تداول المقاطع المصورة دون التحقق قد يضلل الرأي العام حول سلوك العاملين بالمحطات. كما أن التحقق من مصدر المركبة والجهة المستفيدة يحتاج إلى الرجوع إلى الجهات المختصة قبل الحكم على أي واقعة.