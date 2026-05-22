حقيقة مقتل سيدة مسنّة داخل منزلها خنقًا على يد حفيدها: تفاصيل جديدة حول الواقعة وبيانات عن المتهم

تجدر الإشارة إلى أنّ التحقيقات التي أجريت في هذه القضية كشفت عن أنّ المتهم خطط للجريمة بدقة، حيث تسلل إلى شقة جدته عبر باب خلفي متصل بورشة خاله داخل العقار، وتمكن من الاختباء داخل المنزل حتى لحظة قدومها، وما إن شاهدها حتى باغتها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على المصوغات الذهبية. كما كشفت تحقيقات نيابة قسم أول شبرا الخيمة عن وجود خلافات أسرية سابقة، إذ نشبت مشادة بين المتهم ووالدته قبل الواقعة بيومين، انتهت بطرده من المنزل، وطلبت منه التوجه إلى والده إلا أن ضيق الظروف المادية حال دون سفره، فاستقر مؤقتًا داخل ورشة خاله أسفل العقار محل إقامة الجدة، قبل أن يقدم على جريمته.

كشفت التحقيقات حول مقتل سيدة مسنّة داخل منزلها خنقًا على يد حفيدها، قبل أن يستولي على مشغولاتها الذهبية، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة. وأوضحت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بقسم أول شبرا الخيمة، أن المتهم خطّط للجريمة بدقة، حيث تسلل إلى شقة جدته عبر باب خلفي متصل بورشة خاله داخل العقار، وتمكن من الاختباء داخل المنزل حتى لحظة قدومها، وما إن شاهدها حتى باغتها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على المصوغات الذهبية.

كما كشفت تحقيقات نيابة قسم أول شبرا الخيمة عن وجود خلافات أسرية سابقة، إذ نشبت مشادة بين المتهم ووالدته قبل الواقعة بيومين، انتهت بطرده من المنزل، وطلبت منه التوجه إلى والده إلا أن ضيق الظروف المادية حال دون سفره، فاستقر مؤقتًا داخل ورشة خاله أسفل العقار محل إقامة الجدة، قبل أن يقدم على جريمته. وكان شارع السيدة نفيسة المتفرع من شارع الروضة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة شهد إقدام شاب على إنهاء حياة جدته إثر خلافات عائلية بينهما، وسط حالة من الذهول بين الأهالي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crime Murder Incest Arrest Conviction Family Crime Scene Investigation Court Proceedings Legal Proceedings

United States Latest News, United States Headlines