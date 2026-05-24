حقيقة تقلبات أسعار الطماطم في الأسواق المصرية ودور فاصل العروات في ارتفاع الأسعار

تقرير مفصل يتناول أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في مصر وصولاً إلى 70 جنيهاً، وتوضيحات وزارة الزراعة حول ظاهرة فاصل العروات، ومبادرات توفير السلع بأسعار الجملة للمواطنين.

شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب الملحوظ في أسعار محصول ال طماطم ، وهو أحد الركائز الأساسية في السلة الغذائية للمواطن المصري. فقد سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في بعض المناطق، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى مستويات صادمة بلغت 70 جنيهاً، بينما تراوحت في مناطق أخرى حول 50 جنيهاً.

هذا الارتفاع المفاجئ أثار موجة من التساؤلات والقلق بين المستهلكين حول أسباب هذه القفزات السعرية، ومدى استمراريتها، وما إذا كانت هناك تدخلات حكومية للسيطرة على هذا الوضع. وقد انتشرت شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تزعم انخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية جداً مثل 7 جنيهات، مما خلق حالة من التخبط في تقدير السعر العادل للمنتج في ظل تزايد تكاليف الإنتاج الزراعي.

من جانبه، حرص الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على توضيح الحقائق للرأي العام من خلال مداخلات إعلامية، مؤكداً أن الارتفاع الذي شهده سعر الطماطم كان ارتفاعاً نسبياً ومؤقتاً استمر لعدة أيام قبل أن يبدأ في التراجع. وأوضح أن الكميات المزروعة من الطماطم في مصر كافية تماماً لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، بل إن هناك فائضاً يتم توجيهه نحو التصدير للأسواق الخارجية، مما ينفي وجود أزمة في المعروض الكلي.

وأشار المتحدث إلى أن الأسعار حالياً بدأت في الانخفاض لتسجل متوسط 20 جنيهاً للكيلو، مع تفاوت يتراوح بين 15 و30 جنيهاً بناءً على الجودة والمنطقة الجغرافية. وشدد على أن وصول السعر إلى 70 جنيهاً هو أمر غير مقبول بتاتاً، مؤكداً أن البلاد تستعد لدخول العروة الزراعية الجديدة، والتي ستؤدي بالضرورة إلى تدفق كميات كبيرة من المحصول إلى الأسواق، مما سيساهم في خفض الأسعار بشكل ملموس.

كما لفت إلى أن السعر العادل للطماطم، بناءً على تكلفة الإنتاج، يجب أن يتراوح بين 10 و15 جنيهاً. وفي سياق متصل، قدم محمد نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق السادس من أكتوبر، رؤية تفصيلية من داخل الأسواق، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة يكمن في ظاهرة تقنية زراعية تُعرف بـ فاصل العروات.

هذه الفترة تمثل المرحلة الانتقالية بين نهاية موسم زراعي وبداية موسم آخر، حيث ينخفض الإنتاج في مناطق معينة قبل أن يبدأ في مناطق أخرى، مما يؤدي إلى نقص مؤقت في المعروض في الأسواق، وهو ما يستغل أحياناً لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد نافع أن أسعار الجملة بدأت بالفعل في الانخفاض لتتراوح بين 15 و25 جنيهاً، بينما تباع للمستهلك النهائي ما بين 25 و30 جنيهاً.

ومن أجل الحد من تلاعب بعض التجار، أطلقت الرابطة بالتنسيق مع محافظة الجيزة مبادرة لإنشاء منافذ بيع قطاعي مباشرة داخل سوق الجملة، لتمكين المواطنين من الشراء بأسعار الجملة وتقليل الفوارق السعرية الكبيرة. كما تطرق النقاش إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على المحاصيل، حيث أشار نقيب الفلاحين إلى أن التغيرات المناخية والتقلبات الجوية الأخيرة كانت سبباً في تلف بعض المحاصيل بما في ذلك البطيخ والطماطم، نافياً أن يكون السبب متعلقاً بجودة التقاوي المستخدمة.

وأضاف أن الطماطم سلعة سريعة التلف لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، مما يجعلها عرضة لتقلبات العرض والطلب اللحظية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، وتحديداً قبل حلول عيد الأضحى المبارك، انخفاضاً إضافياً في الأسعار مع زيادة تدفق إنتاج العروة الجديدة. هذا التذبذب السعري يُعتبر أمراً متكرراً في دورة حياة المحاصيل الموسمية، إلا أن الرقابة الحكومية وتوفير بدائل بيع مباشرة للمستهلك تظل هي الوسيلة الأنجع لضمان عدم استغلال هذه الفترات الانتقالية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط





