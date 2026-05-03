حقيقة تعطيل الدراسة غداً.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس ووزير التعليم يوجه تحذيراً

توضيحات رسمية حول عدم تعطيل الدراسة غداً بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية، وتأكيد على تعطيلها يوم 7 مايو 2026 بمناسبة عيد العمال، بالإضافة إلى تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات المتعلقة بحقيقة تعطيل الدراسة غداً في المدارس، وذلك في أعقاب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد.

تشمل هذه المناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وأجزاء من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، وذلك على فترات متقطعة. كما أشارت التوقعات إلى نشاط الرياح على نطاق واسع، مع احتمال إثارة الغبار والأتربة في مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر بشكل متقطع.

وفي سياق منفصل، وبعد حادث الاعتداء المؤسف على تلميذة في الجيزة، أكد وزير التعليم أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم التربوية والأخلاقية، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة المسؤولين. وقد تقرر إحالة جميع المسؤولين في مدرسة هابي لاند إلى الشؤون القانونية بوزارة التعليم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة غداً بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية، مؤكدة أن أي معلومات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيحة. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن وزير التعليم لم يصدر أي توجيهات أو قرارات تتعلق بتعليق الدراسة.

وعلى الرغم من عدم وجود قرار بتعطيل الدراسة غداً، فقد تم الإعلان رسمياً عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس مصر يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال. وقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية في الدولة للاحتفال بعيد العمال، مع ترحيل الإجازة من الجمعة 1 مايو إلى يوم الخميس 7 مايو لتشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص. وبناءً على هذا القرار، ستشمل الإجازة أيضاً المدارس.

وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 5 مايو وحتى السبت 9 مايو 2026، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة أو حار خلال النهار، مع بقاء الطقس مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل. وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية على بعض الطرق من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، بالإضافة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وتشير التوقعات إلى تدرج في درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة، حيث ستتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 و 29 درجة مئوية، وبين 20 و 26 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وبين 25 و 32 درجة مئوية في شمال الصعيد، وبين 31 و 36 درجة مئوية في جنوب الصعيد. وأكدت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات اليومية لخرائط الطقس نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها البلاد في فصل الربيع





