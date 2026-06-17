حكمة جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الهجري في المحرم

توضح دار الإفتاء المصرية الأسباب الدينية والتاريخية لاختيار شهر المحرم بداية للعام الهجري، رغم أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول، مع التركيز على أهمية العزم والاستعداد للهجرة الذي بدأ في المحرم.

تتساءل الكثير من الأوساط الإسلامية عن سبب الاحتفال ببداية السنة الهجرية في شهر ال محرم ، رغم أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقعت في شهر ربيع الأول .

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن الأمر يرجع إلى أن العزم على الهجرة والاستعداد لها كان في شهر المحرم، بعد انتهاء موسم الحج الذي شهد بيعة الأنصار. ولذلك اختير المحرم ليكون بداية التقويم الإسلامي، احتفاء بهذا العزم العظيم الذي يمثل انطلاقة الأمة نحو التحرر من قيود الشرك وإقامة الدولة الإسلامية. وقد كان الهجرة حدثاً فاصلاً في تاريخ الإسلام، حيث ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم في مكة متجهين إلى المدينة المنورة، راغبين في العيش بحرية دينية تحت راية الإسلام.

وقد مدح الله هؤلاء المهاجرين في القرآن الكريم بقوله: "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ" (الحشر: 8). كما أن الهجرة كانت البداية الحقيقية لبناء دولة الإسلام، حيث وضعت الأسس التشريعية والاجتماعية التي نظمت حياة المسلمين وأسست لمبادئ التعايش والتعددية. أما عن بداية التقويم الهجري، فقد كان العرب قبل الإسلام يؤرخون بعام الفيل، وهو عام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

واستمر هذا التقويم حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جمع الصحابة واتفقوا على جعل الهجرة النبوية بداية للتقويم الإسلامي. ويروي الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنهم لم يعدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، وإنما عدوا من مقدمه المدينة. وقد اختار الصحابة شهر المحرم كبداية للسنة الهجرية لأسباب متعددة: أولها أنه شهر حرام، وثانيها أن الناس كانوا ينصرفون من حجهم في هذا الشهر، مما يجعله وقتاً مناسباً لبداية العام.

كما أن المحرم يجمع الأشهر الحرم في السنة الواحدة، مما يضفي عليه قدسية خاصة. ويجدر بالذكر أن هناك من العلماء من خالف هذا الرأي، مثل ابن حزم الذي رأى أن بداية السنة الهجرية يجب أن تكون في شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. لكن جمهور العلماء على أن المحرم هو بداية التاريخ الهجري، لأنه شهر العزم على الهجرة، وليس يوم الهجرة نفسه.

ومن هنا فإن الاحتفال برأس السنة الهجرية يكون تذكيراً بمعاني الهجرة السامية، وتجديداً للعهد على التمسك بالإسلام وقيمه. وفي الختام، يجدر بالمسلمين أن يستحضروا دروس الهجرة النبوية في حياتهم، فهي تذكرنا بالتضحية والفداء، وبأن العزة في الدين والتمسك بالعقيدة. كما أن اختيار المحرم بداية للعام الهجري يذكرنا بأن الأعمال بالنية، وأن العزم الصادق قد يسبق الفعل في الأجر والمثوبة.

نسأل الله أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة على الأمة الإسلامية، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم





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