حكم طلب دعاء العائدين من الحج

توضح دار الإفتاء في مصر أن زيارة العائدين من أداء فريضة الحج والتماس الدعاء منهم والتبرك به أمر مستحب شرعًا، ولا ينشغل القادم من الحج باستقبال الزائرين والضيوف عن القيام بمهامه وتكليفاته المنوطة به.

توضح دار الإفتاء في مصر، أن زيارة العائدين من أداء فريضة الحج والتماس ال دعاء منهم والتبرك به أمر مستحب شرعًا، ولا ينشغل القادم من الحج باستقبال الزائرين والضيوف عن القيام بمهامه وتكليفاته المنوطة به، وأنه عليه أن يحافظ على أداء ال صلاة جماعة في المسجد، ويحصل فضل ال جماعة له بصلاته في بيته مع من حضر معه، وذكرت دار الإفتاء أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه على كل مسلم مكلَف قادر مستطيع في العمر مرة واحدة، وأنه أجر الحج المبرور وثوابه، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذكرت دار الإفتاء أن الشخص الذي أكرمه الله تعالى بأداء فريضة الحج، ثم عاد إلى وطنه سالمًا، فإنه يُرجى له أن يكون مُجاب ال دعاء ؛ وذلك لما حصله من الأجر العظيم والثواب الجزيل بمغفرة ذنوبه، ورجوعه من الحج كيوم ولدته أمه، وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه بابًا أسماه باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة، وأورد فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، استقبلته أُغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه، وآخرًا خلفه.

توضح دار الإفتاء في مصر، أن زيارة العائدين من أداء فريضة الحج والتماس الدعاء منهم والتبرك به أمر مستحب شرعًا، ولا ينشغل القادم من الحج باستقبال الزائرين والضيوف عن القيام بمهامه وتكليفاته المنوطة به، وأنه عليه أن يحافظ على أداء الصلاة جماعة في المسجد، ويحصل فضل الجماعة له بصلاته في بيته مع من حضر معه، وذكرت دار الإفتاء أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه على كل مسلم مكلَف قادر مستطيع في العمر مرة واحدة، وأنه أجر الحج المبرور وثوابه، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذكرت دار الإفتاء أن الشخص الذي أكرمه الله تعالى بأداء فريضة الحج، ثم عاد إلى وطنه سالمًا، فإنه يُرجى له أن يكون مُجاب الدعاء؛ وذلك لما حصله من الأجر العظيم والثواب الجزيل بمغفرة ذنوبه، ورجوعه من الحج كيوم ولدته أمه، وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه بابًا أسماه باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة، وأورد فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، استقبلته أُغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه، وآخرًا خلفه





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حج دعاء صلاة جماعة دار الإفتاء

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