حكم على 5 متهمين فى قضية إرهابية، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، الحكم على 5 متهمين فى القضية رقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1910 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بخلية داعش الطالبية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. بعد قليل، تابع المستشار الشربيني محاكمة المتهمين، حيث سمع الشهود، ومناقشت شاهد تؤجل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر. كما تابع المستشار الشربيني محاكمة المتهمين، حيث تُقرر تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان إلى 5 أكتوبر.

واضافت التحقيقات أن المتهمين جميعًا التحقوا بجماعة داعش التي تتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعًا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهمة الانضمام لجماعة إرهابية





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