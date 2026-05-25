أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها بشأن حكم صيام المرأة يوم عرفة، وهل يجب عليها استئذان زوجها قبل الصيام أم لا، خاصة مع عِظم فضل هذا اليوم ومكانته. أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أوضحت أن صيام يوم عرفة من قبيل التطوع وليس واجبًا، وبالتالي فإن المرأة إذا كان زوجها حاضرًا مقيمًا معها، وكان صحيحًا غير صائم، ولم يأذن لها إذنًا عامًا أو خاصًا بالصيام، فإنه يلزمها استئذانه قبل صيام هذا اليوم.

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة ال فتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليها بشأن حكم صيام المرأة يوم عرفة، وهل يجب عليها استئذان زوجها قبل الصيام أم لا، خاصة مع عِظم فضل هذا اليوم ومكانته .

حكم صيام المرأة يوم عرفة دون إذن الزوجوأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: أن يوم عرفة من الأيام العظيمة التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، وقد وردت فيه فضائل كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة ويغفر الذنوب، كما أن صيامه سُنّة مؤكدة يُكفِّر الله بها السنة الماضية والباقية. وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن صيام يوم عرفة من قبيل التطوع وليس واجبًا، وبالتالي فإن المرأة إذا كان زوجها حاضرًا مقيمًا معها، وكان صحيحًا غير صائم، ولم يأذن لها إذنًا عامًا أو خاصًا بالصيام، فإنه يلزمها استئذانه قبل صيام هذا اليوم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فتوى بدار الإفتاء المصرية حكم صيام المرأة يوم عرفة دون إذن الزوج فضل هذا اليوم ومكانته إكثار من الطاعات فضائل كثيرة

United States Latest News, United States Headlines