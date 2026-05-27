حكم خطبة عيد الأضحى وموعدها وتكبيراتها

تتناول هذه المقالة حكم خطبة عيد الأضحى، حيث يبين أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، ويوضح توقيتها بعد صلاة العيد، وعدد التكبيرات المستحبة في الخطبتين الأولى والثانية، مع ذكر بعض المستحبات في يوم العيد.

تعتبر خطبة عيد الأضحى من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جزء من شعائر العيد التي تتبع صلاة العيد . وتتضمن الخطبة تكبيرات وتوجيهات ديني ة واجتماعية، تهدف إلى تذكير المسلمين بأهمية التقوى والشكر لله على نعمة العيد والأضحية.

وقد اختلف الفقهاء في حكم حضور الخطبة، فالجمهور على أنها سنة مستحبة وليست واجبة، بدليل حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة العيد: (إنَّا نخطُبُ، فمَن أحَبَّ أنْ يَجلِسَ للخُطبةِ فلْيَجلِسْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَذهَبَ فلْيَذهَبْ). وهذا يدل على أن صلاة العيد صحيحة حتى لو تركها المصلي. أما عن توقيت خطبة العيد، فهي تأتي بعد الصلاة، بخلاف خطبة الجمعة التي تسبق الصلاة.

ويستحب للإمام أن يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية، والثانية بسبع تكبيرات، على مذهب الجمهور. ويرى المالكية أنه لا عدد محدد للتكبيرات، بل يكبر الإمام ما شاء. ويجلس الإمام بين الخطبتين جلسة خفيفة، اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويفتتح الخطبة بالتكبير لا بالحمد، وهو ما يميزها عن خطبة الجمعة.

ومن المستحبات في يوم عيد الأضحى: الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب للرجال، والذهاب إلى المصلى من طريق والعودة من آخر، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ). كما يستحب الإكثار من التكبير من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ويشرع التهنئة بالعيد، وإظهار الفرح والسرور، وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء بأضحية العيد. وكل هذه الأمور تزيد من بهجة العيد وتقوي الروابط الاجتماعية بين المسلمين.

ويستحب لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها، فيصلي ركعتين بتكبيرات زائدة، وينوي بها قضاء سنة العيد. أما من حضر الخطبة واستمع إليها، فينبغي له الإنصات والاستفادة من المواعظ والنصائح التي تتضمنها. فخطبة العيد فرصة لتجديد الإيمان وتعزيز القيم الإسلامية، مثل التعاون والتسامح والتراحم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إلقاء خطبته بعد الصلاة مباشرة، ويخاطب الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

ختاماً، فإن خطبة عيد الأضحى سنة عظيمة ينبغي للمسلم الحرص على حضورها والاستماع إليها، لما فيها من أجر وثواب. فهي تذكر بالله وتقوي الصلة به، وتُعزز الوحدة والألفة بين المسلمين. كما أنها تبرز مكانة العيد في الإسلام كمناسبة للفرح والشكر والعبادة. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا الأعياد بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب





