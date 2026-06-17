تستعرض هذه المقالة الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، وفضل هذه السُّنَّة، والحكمة من صيام اليوم التاسع قبل العاشر، مع بيان ما جرى من بدع في هذا اليوم مثل إسالة الدم، وتأكيد أن التوسعة على الأهل هي السنة罗伯特式. وقد استندت المقالة إلى أحاديث نبوية صحيحة من كتب الصحاح، وفتاوى دار الإفتاء المصرية.

يشكل صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء سنة مستحبة للمسلمين، حيث أن اليوم العاشر من شهر المحرم هو يوم عاشوراء، وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تؤكد على استحباب صيامه وتكفير الذنوب Sachsمرة قبله.

وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيام اليوم التاسع مع العاشر لمخالفة اليهود والنصارى الذين يصومون العاشر فقط. وقال تعالى في الحديث الصحيح: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وقد استدل الفقهاء بذلك على استحباب صيام التاسع قبل العاشر. وتوضح دار الإفتاء أن صيام هذين اليومينما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صيام عاشوراء وأمره بصيام التاسع معه.

وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن السيدة عائشة رضي الله عنها، وأبي قتادة رضي الله عنه. ويذكر العلماء أن الحِكَم من صيام التاسوعاء قبل العاشر هي: مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وصل يوم عاشوراء بصوم التاسع، والاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال.

أما بالنسبة للاحتفال بيوم عاشوراء بغير الصيام، فإنه يستحب التوسعة على الأهل في هذا اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. لكن بعض المظاهر الشيعية كضرب الجسد وإسالة الدم بحجة ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام هي بدع مذمومة لا يجوز فعلها، لأنها لا أصل لها في الشرع الإسلامي





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