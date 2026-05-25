حكم صيام يوم التروية وأفضاله في أيام ذي الحجة

يستعرض هذا المقال فضل صوم يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة، مع أدلة شرعية ومقارنة بين آراء المذاهب الفقهية، ويبرز فوائد الصوم الروحية والاجتماعية.

يُعَدُّ اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، المعروف بيوم التروية، من الأيام العشر الأولى التي تُستحب فيها الأعمال الصالحة، ومن بينها الصوم. فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر»، فأجوبة الصحابة كانت: «ولا مثلها في سبيل الله؟

» فرد النبي: «إلا من عَفَّر وجهه في التراب». وهذا الحديث يدل على فضيلة الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ما يجعل صوم يوم التروية مستحبًا لطلب رضا الله تعالى. وعلى الرغم من أن بعض الفقهاء يرون أن الصوم لا يُستحب للحاج في هذا اليوم، فإن المذهب المالكي يجيزه، بينما يستند الشافعية إلى أن صوم الحاج ليس مستحبًا. في كل الأحوال، فإن الصوم في هذا اليوم يندرج تحت الفضل العام للعبادة في الأيام العشر الأولى، ويُعَدُّ وسيلة لزيادة الأجر والثواب.

إن الصوم يحمل في طياته العديد من الثوابت الشرعية التي تُبرز فضله على غيره من العبادات. فقد جاء في الحديث النبوي أن كل عمل ابن آدم يضاعف بالحسنة من عشرة إلى سبعمائة مرة، إلا الصوم لأن الله يقول: «إنه لي وأنا أجزى به». كذلك يُعطى الصائم فرحتان؛ فرحة عند الفطر وفرحة عندما يلقاه ربه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم.

وفيما يخص أجر الصائم يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لسان الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن بابًا في الجنة يدعى «الريّان» يفتح للذين صاموا، ولا يدخل فيه غيرهم. كما أن صوم يوم واحد في سبيل الله يبعد وجه الصائم عن النار سبعين خريفًا، وهذه الأجر والوقاية تجعل من الصوم جنة من النار وشفيعًا يوم القيامة. إضافة إلى ذلك، يتضمن صوم يوم التروية عدة فوائد روحية واجتماعية.

فهو يكفر الخطايا، ويُشفع للمؤمن يوم القيامة، كما أن الصوم يُعطي الصائم راحة نفسية ويقوي صلته بربه من خلال تقليل الشهوات والاهتمام بالذكر والقراءة. وعليه، فإن الحجاج الذين يرغبون في زيادة أجورهم يمكنهم استغلال هذا اليوم بالعمل الصالح، سواء بالصوم أو بالأدعية المأثورة، أو بالمشاركة في أعمال الحج مثل طواف الوداع ودعاء التروية. إن استثمار هذا اليوم بعبادة صادقة ينعكس على القلوب ويُقوِّي الإيمان، مؤكدًا أن كل عمل يُقصد به وجه الله يُنال به أجر عظيم في الدنيا والآخرة





صوم يوم التروية ذي الحجة أحكام الفقه فضائل الصوم أعمال الحج

