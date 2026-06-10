حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة وسجود السهو

استكشاف حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة، وهل يبطل الصلاة، ومتى يجب سجود السهو، مع ذكر أقوال الفقهاء وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية.

نسيان التشهد الأوسط في الصلاة من أكثر المسائل الفقهية التي يتساءل عنها المصلون. يتساءل الكثيرون عن حكم من ترك التشهد الأوسط ناسيا وهل يلزم سجود السهو عند نسيانه.

وقد بيّن الفقهاء أحكام هذه المسألة استنادًا إلى السنة النبوية الشريفة، حيث إن التشهد الأوسط من الأمور التي يدور حولها خلاف كبير بين الناس ويرغب العديد في معرفة الحكم الشرعي. ما حكم التشهد الأوسط في الصلاة؟ يُعد التشهد الأوسط والجلوس له سُنة مؤكدة عند جمهور العلماء، بينما يراه الحنابلة واجبا من واجبات الصلاة. وبناءً على ذلك، فإن نسيانه سهواً لا يُبطل الصلاة في كل الأحوال.

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التشهد الأوسط سُنة في الصلاة وليس ركناً من أركان الصلاة. فمن نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة ليس عليه إعادة الركعة الثانية بل يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي ولكن يجب عليه سجود السهو. وأضاف أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.

وأوضح أن نسيان التشهد الأوسط يستوجب سجود السهو بعد إتمام الصلاة ولكن الصلاة غير باطلة، منوها بأن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء. سجود السهو بعد السلام ذكر الفقهاء أن سجود السهو بعد السلام يكون في حالتين رئيسيتين: أولًا: عند الزيادة في الصلاة. يُشرع السجود بعد السلام إذا وقع من المصلي زيادة في صلاته، سواء كانت ركوعًا أو سجودًا أو ركعة زائدة.

وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمس ركعات فلما أُخبر بذلك سجد سجدتين بعد السلام، كما صلى مرة أخرى ركعتين فقط فلما أُخبر أتم صلاته ثم سجد سجدتين بعد السلام. ثانيًا: عند الشك مع ترجيح أحد الطرفين. ويكون سجود السهو بعد السلام también إذا شك المصلي في عدد الركعات ورجح أحد الاحتمالين. وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ التي يرى أنها الصواب، فليتم عليها، ثم ليسلم، ثمليسجد سجدتين".

ما يقال في سجود السهو؟ يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: "سبحان ربي الأعلى"، أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات. ومن العلماء من قال "سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم"، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة





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