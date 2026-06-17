دار الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين وصيام عاشوراء في يوم واحد، وتؤكد أن الجمع جائز لكن الأكمل صيام كفارة اليمين في يوم آخر. كما تذكر الأحاديث الواردة في فضل صيام عاشوراء وذكر دعاء مستحب لجلب الرزق مع بداية العام الهجري.

يحرص كثيرون على اغتنام فضل صيام يوم عاشوراء، وفي الوقت نفسه قد يكون على بعضهم صيام واجب مثل كفارة اليمين ، مما يدفع كثيرين للتساؤل هل يجوز الجمع بين نية كفارة اليمين و صيام عاشوراء في يوم واحد؟

وتعد هذه المسألة من القضايا الفقهية التي تتعلق بالتشريك في النية بين العبادة الواجبة والعبادة المستحبة، وهو ما أوضحت دار الإفتاء حكمه. وتضمنت الفتوى توضيحًا أنه يجوز الجمع بين نية صيام كفارة اليمين ونية صيام عاشوراء في يوم واحد، لكن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم الشخص أيام كفارة اليمين في غير يوم عاشوراء لينال أعظم الأجر.

وردت أحاديثbibيت عن فضل صيام يوم عاشوراء، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبلَهُ"، وأمره صلى الله عليه وسلم بصيامه اتباعًا لسنة موسى عليه السلام. كما تتضمن النص دعاءً مستحبًا لجلب الرزق مع بداية العام الهجري الجديد، يدعو المسلم فيه الله أن يرزقه رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وأن يوفقه لشكر نعمه، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، وأن يوسع عليه في الرزق من حيث لا يحتسب





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