حكم المسح على الجورب: الشروط، المدة، وكيفية الأداء

تفصيل شامل لأحكام المسح على الجورب في الإسلام، مع توضيح الشروط والمدة المسموح بها للمقيم والمسافر، بالإضافة إلى كيفية الأداء الصحيحة وفقًا لفتاوى دار الإفتاء والأزهر.

من أكثر الأمور التي تشغل بال المسلمين، خاصة مع تكرار الصلوات الخمس يوميًا، مسألة المسح على الجورب . يتساءل الكثيرون عن حكم هذا الفعل، وشروطه، ومدته، خاصة في ظل الحاجة إلى التيسير في الطهارة . هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها؟ وما هي المدة المسموح بها للمقيم والمسافر؟ هذه الأسئلة وغيرها تدور في أذهان الكثيرين، وتهدف هذه المقالة إلى توضيح هذه المسائل الفقهية الهامة، وتقديم الإجابات الشافية من خلال فتاوى علماء الدين المعتمدين.

\أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسح على الجورب جائز، وأن المدة المسموح بها للمقيم هي 24 ساعة. وأوضح أن المسح على الجورب يجب أن تتوفر فيه شروط شرعية، منها أن يكون الجورب سميكًا، ويغطي كامل موضع الفرض في القدمين، وأن يُرتدى بعد تمام الطهارة. وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى جواز المسح على الجورب أكثر من مرة في اليوم، مؤكدًا على أهمية طهارة الشراب، وأن يكون ساترًا للرجلين، مع ارتدائه بعد الطهارة. كما أكد أن مدة المسح على الجورب لا تتعدى اليوم الواحد للمقيم، بينما تبلغ ثلاثة أيام للمسافر.\أوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته، ومُلبسًا على طهارة. أما فيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، فقد أشارت إلى وجود خلاف فقهي، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، استنادًا إلى قاعدة 'لا إنكار في مختلفٍ فيه'. وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه في أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم المسح على الخفين بدلًا من غسل القدمين، مع مراعاة شروط معينة: ارتدائهما بعد وضوء كامل، أن يكونا طاهرين، مباحين، ساترين لمحل الفرض، وسميكين لا يوصلان الماء إلى البشرة. ويُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل الجورب السميك، وحذاء 'البوت'. وفي حالة كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم، فلا يجوز المسح عليه. أما عن كيفية المسح على الجورب أو الخفين، فيتم بتبليل اليدين بالماء، ثم مسح ظاهر القدم اليمنى من الأصابع إلى الساق باليد اليمنى، ثم القدم اليسرى باليد اليسرى





