حكم من قال التشهد في غير موضعه في الصلاة وسجود السهو

يوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم من قال التشهد في الركعة الثالثة سهوًا، وبيان أن الصلاة صحيحة مع وجوب سجود السهو، مع ذكر خلاف الفقهاء في محل سجود السهو.

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم من قالت التشهد في غير موضعه أثناء الصلاة ، وهل يلزمها إعادته مرة أخرى أم تكتفي بما سبق.

وأوضح أمين الفتوى أن من قالت التشهد في الركعة الثالثة سهوًا، ثم تذكرت وأتمّت صلاتها، فعليها أن تتشهد في الركعة الرابعة، لأن هذا هو موضع التشهد الصحيح. وأضاف أن التشهد الذي قيل في الركعة الثالثة يُعد زائدًا عن الصلاة، لأنه جاء في غير محله، بينما التشهد في الركعة الرابعة هو جزء أصيل من أركان الصلاة لا يصح تركه.

وأشار إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، ولكن يجب على المصلي أن يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، جبرًا لما حدث من زيادة في أفعال الصلاة. وشدد على أن مسألة سجود السهو فيها خلاف بين الفقهاء، حيث يرى الحنفية أن سجود السهو يكون بعد السلام في جميع الحالات، سواء كانت زيادة أو نقصانًا، بينما يرى الشافعية أن السجود يكون قبل السلام في حالة النقص، وبعد السلام في حالة الزيادة، مؤكدًا أنه يمكن الأخذ برأي الحنفية لمن يخشى الالتباس.

ويُعد التشهد الأوسط والجلوس له سُنة مؤكدة عند جمهور العلماء، بينما يراه الحنابلة واجبًا من واجبات الصلاة، وبناءً على ذلك، فإن نسيانه سهوًا لا يُبطل الصلاة في كل الأحوال. وفي السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التشهد الأوسط سُنة في الصلاة وليس ركنًا من أركان الصلاة، لافتًا إلى أن من نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة ليس عليه إعادة الركعة الثانية بل يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي ولكن يجب عليه سجود السهو.

وأضاف أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنًا من الصلاة. وأوضح أن نسيان التشهد الأوسط يستوجب سجود السهو بعد إتمام الصلاة ولكن الصلاة غير باطلة، منوهًا بأن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقًا لما ذكره الفقهاء. تجدر الإشارة إلى أن سجود السهو هو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي حدث في الصلاة بسبب الزيادة أو النقصان أو الشك.

ويرى الفقهاء أن سجود السهو واجب عند حدوث أي من هذه الأمور، وإذا تركه المصلي عمدًا بطلت صلاته، أما إذا تركه سهوًا فلا شيء عليه. وينبغي للمصلي أن يتعلم أحكام سجود السهو ليكون على دراية بكيفية التعامل مع أخطاء الصلاة. وهذا الحكم ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء، مع مراعاة أن المرأة إذا صلت في بيتها منفردة فلا يلزمها سجود السهو إلا إذا اقتدت بإمام جماعة. والله أعلم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التشهد سجود السهو الصلاة دار الإفتاء الفتوى

United States Latest News, United States Headlines