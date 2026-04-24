حكم استعمال البشعة في إثبات التهم.. مفتي الجمهورية يحسم الأمر

فتوى من مفتي الجمهورية تحرم استعمال البشعة في إثبات التهم أو معرفة الفاعل، وتوضح البدائل الشرعية والقانونية لإثبات الحقوق وكشف الجرائم.

استعمال البشعة في إثبات التهم أو معرفة فاعلها أمر محرم شرعًا، وذلك وفقًا لفتوى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية . وأوضح المفتي أن التعامل ب البشعة يعتبر ضربًا من ضروب الكهانة و العرافة ، ولا يستند إلى أي أصل في الشرع الشريف ، بل هو اعتداء على النفس البشرية التي حرم الله تعالى الاعتداء عليها.

وأكد أن إثبات التهم أو نفيها يجب أن يتم وفقًا لما حدده الشرع الشريف من إقرار أو بينات أو غيرها، وأن مرجع ذلك إلى الجهات القضائية المختصة لما لديها من سلطات تحقيق وإثبات لا تتوفر لدى الأفراد. وشدد المفتي على أن هذه الطريقة لا أصل لها في الشرع، واللجوء إليها أو التعامل بها محرم شرعًا، لأن الحقوق تثبت لأصحابها والجرائم تثبت على مرتكبيها بوسائل الإثبات الشرعية كالبينات والأيمان المذكورة في الأحاديث النبوية الشريفة، مثل حديث ابن أبي مليكة الذي يوضح أن اليمين على المدعى عليه، وحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

فالشرع لم يجعل إثبات التهم معلقًا على غير الوسائل التي رتبها لإثبات ذلك، وإلا لكان ذلك سببًا للهلاك ونشر الفساد وضياع الحقوق. واستدل المفتي بما قاله القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. كما أن البشعة تعتبر من وسائل الكهانة والعرافة، فهي محاولة لكشف أمر خفي، وهو صدق أو كذب الشخص، بوسيلة لم يجعلها الله سببًا لذلك، مما يمثل ادعاءً باطلاً يتعارض مع العقل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعامل بالبشعة يعد صورة من صور التعذيب والاعتداء على النفس المحرمين شرعًا، حيث أمر الله تعالى بكل ما يحفظ الإنسان ويحميه، ونهى عن كل ما يضر به، مستشهدًا بالآية الكريمة: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الإيذاء محرم شرعًا بكل أشكاله وصوره، وعموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا. فالإيذاء للمؤمنين أمر مرفوض، والله يحوطه ويغضب له.

لذا، يجب الابتعاد عن هذه الممارسات والالتزام بالوسائل الشرعية والقانونية لإثبات الحقوق وكشف الجرائم





