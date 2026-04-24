حكم استعمال البشعة في إثبات التهم.. مفتي الجمهورية يوضح

فتوى من مفتي الجمهورية تحرم استعمال البشعة في إثبات التهم أو معرفة الفاعل، وتعتبرها ضربًا من ضروب الكهانة والعرافة والاعتداء على النفس البشرية.

استعمال البشعة في إثبات التهم أو معرفة فاعلها أمر محرم شرعًا، وذلك وفقًا لفتوى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية . وأوضح المفتي أن التعامل ب البشعة يعتبر ضربًا من ضروب الكهانة و العرافة ، ولا يستند إلى أي أصل في الشرع الشريف، بل هو اعتداء على النفس البشرية التي حرم الله تعالى الاعتداء عليها.

وأكد أن إثبات التهم أو نفيها يجب أن يتم وفقًا لما حدده الشرع الشريف من إقرار أو بينات أو غيرها، وأن مرجع ذلك إلى الجهات القضائية المختصة لما لديها من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات. وشدد المفتي على أن هذه الطريقة لا أصل لها في الشرع، واللجوء إليها أو التعامل بها من الأمور المحرمة، لأن الحقوق تثبت لأصحابها والجرائم تثبت على مرتكبيها بوسائل الإثبات الشرعية كالبينات والأيمان المذكورة في الأحاديث النبوية الشريفة.

فالشرع لم يجعل إثبات التهم معتمدًا على غير الوسائل التي رتبها لإثبات ذلك، وإلا لكان ذلك سببًا للهلاك ونشر الفساد وضياع الحقوق. واستدل المفتي بما قاله القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. كما أن البشعة تعتبر من وسائل الكهانة والعرافة، فهي محاولة لكشف أمر خفي، وهو صدق أو كذب الشخص، بوسيلة لم يجعلها الله سببًا لذلك، وهذا يعتبر ادعاءً باطلاً يتعارض مع العقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعامل بالبشعة يعد صورة من صور التعذيب والاعتداء على النفس المحرمين شرعًا.

وقد أمر الله تعالى بكل ما يحفظ الإنسان ويحميه، ونهى عن كل ما يضر به، كما جاء في القرآن الكريم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. كما أن الإيذاء محرم شرعًا بكافة أشكاله وصوره، وعموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا. فإيذاء المؤمنين أمر مرفوض، والله يحوطه ويغضب له.

وبالتالي، فإن استخدام البشعة في إثبات التهم أو معرفة الفاعل يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها





البشعة الكهانة العرافة إثبات التهم الاعتداء على النفس الفتاوى الشرعية مفتي الجمهورية

