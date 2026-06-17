حكم بالسجن 5 سنوات على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العجوزة

قضت المحكمة الإرهابية بالقاهرة بالسجن 5 سنوات على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وكشفت النيابة العامة عن أهداف الجماعة في زعزعة استقرار المجتمع ومحاولة تعطيل أحكام الدستور والقانون.

قضت الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهاب ية في العجوزة في القضية رقم 115 لسنة 2025 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وبرقم 968 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم إبراهيم عبد الحميد إبراهيم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

هذه القضية هي جزء من سلسلة قضايا تتعلق بالانضمام لجماعات إرهابية في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى، حيث تشهد المحاكم المصرية نظر العديد من القضايا المشابهة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي تم تأجيلها إلى تواريخ مختلفة، مثل محاكمة 36 متهما في مصر الجديدة إلى 4 أكتوبر، ومحاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في مدينة نصر إلى 6 سبتمبر، ونظر محاكمة متهم آخر بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر بعد قليل.

كما تم تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور إلى 20 سبتمبر، وتأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة إلى 4 أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في النزهة إلى 19 سبتمبر، وتأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان إلى 5 أكتوبر، وقد عقدت أولى جلسات محاكمة 38 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان اليوم أيضاً.

هذه القضايا تعكس نشاط النيابة العامة والمحاكم المصرية في ملاحقة المتورطين في أنشطة إرهابية، وتؤكد سعي الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاسبة كل من يسعى للإضرار بالمصلحة العامة. وتظهر التحقيقات أن أهداف هذه الجماعات تتجاوز مجرد الانضمام الفعلي إلى تنظيمات محظورة، بل تشمل التخطيط لزعزعة استقرار المجتمع، وتعطيل أحكام القانون والدستور، والاعتداء على الحريات الأساسية للمواطنين، مما يشكل تهديداً حقيقياً للسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وبهذا الحكم القضائي، تكون المحكمة قد أكدت على تشدد القضاء المصري في التعامل مع قضايا الإرهاب، وعدم التهاون مع أي محاولة للاعتداء على سلامة المجتمع أو أمن الدولة، مما يعزز الثقة في منظومة القضاء وقدرتها على حماية الوطن والمواطنين من كافة أشكال التطرف والعنف





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